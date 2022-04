El PP denuncia Compromís per vulnerar l'ordenança de publicitat amb el monòlit de la campanya de comerç a València

La portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha anunciat aquest dimarts en un comunicat la presentació de la denúncia perquè s'òbriga el corresponent procés sancionador "doncs no es pot permetre que l'alcalde (Joan) Ribó convertisca la ciutat de València en el seu propi mas ocupant la via pública saltant-se ordenances i plans especials com el de Ciutat Vella".

A més, per a Catalá, aquest ha sigut "una campanya vergonyós amb l'ús del xicotet comerç per a traure avantatge polític" i sosté que "s'han traspassat tots els límits de l'ètica i la decència política". En la denúncia, els 'populars' arrepleguen que es pot haver incomplit el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, en el seu Capítol IV del Títol VIII, que regula la publicitat en l'àmbit protegit i prohibeix la publicitat exterior en tot el seu àmbit com a norma general, amb algunes excepcions.

El PP assenyala que Compromís manca de la corresponent autorització administrativa per a la col·locació, per la qual cosa insta el Servici Central de Procediment Sancionador "perquè acorde l'inici de l'oportú procediment sancionador per a determinar les sancions econòmiques que corresponguen en virtut de l'article 26 de la mateixa ordenança".

Catalá ha assegurat que, a més, els comerços de la ciutat estan "indignats amb Compromís, ja que està "usant el comerç", que "no mereix un partit polític que palpe les seues necessitats i urgències. És una indignitat el que ha fet l'alcalde Ribó i Compromís, usant diners públics" per a aquesta campanya, i ha qualificat de "vergonyós" que la formació "convertisca la plaça de l'Ajuntament en la seua tanca publicitària plagada de mentides".

"No es pot utilitzar la plaça de l'Ajuntament i les campanyes municipals per a atacar altres partits polítics de la forma que ho ha fet Ribó i (Carlos) Galiana. És una vergonya que el seu sectarisme ho porte al límit i la plaça de tots els valencians la convertisquen en la plaça de Compromís, de la qual disposen al seu antull i col·loquen elements ornamentals per a atacar amb mentides", ha conclòs.