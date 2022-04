La cantante Nadlyn y el grupo Masaka Kids Africana unen sus voces en 'Waiting For You', con motivo del Día Internacional del Niño

Con motivo del Día Internacional del Niño en España, este 15 de abril se estrena Waiting For You, una canción compuesta e interpretada por Nadlyn, en colaboración con los niños de Masaka Kids Africana.

El tema se presenta bajo el sello Bca Music y la producción de Alex Soler, mezclado por Boris Milan y masterizado por 308.

El videoclip, rodado en Uganda a principios de marzo, se ha realizado en varias localizaciones cercanas a la ciudad de Masaka. En él se muestra la belleza de esa tierra, su cultura y la alegría de los niños, que a través del baile consiguen sacar una sonrisa a la vida.

Quién es Nadlyin

El grupo está de enhorabuena, ya que, por primera vez, un artista español colabora con ellos. Nadlyn, es una cantante española de origen etíope que vive en Barcelona.

Con tan solo 19 años y teniendo de referentes a Rihanna, Jorja Smith y Kiana Ledé, muestra una gran madurez y personalidad tanto en su capacidad vocal e interpretativa como en su talento como autora y compositora.

"La canción trata sobre una relación que no está yendo bien. Uno de los dos no está poniendo de su parte y el otro cada día se siente más solo y lo único que quiere es juntar la energía y la fuerza de los dos para poder ser uno", explica la artista sobre el significado de Waiting For You.

A lo que añade: "Cuando fui a África, la trasladé allí. Es un continente inmenso que lleva media vida sintiéndose apartado, ya sea por los recursos o el desarrollo y lo único que quiere es que se les eche una mano, que todos pongamos de nuestra parte para poder crecer. Es ese el significado definitivo de la canción."

Masaka Kinds Africana, los propietarios de 'Jerusalema'

Por su parte, Masaka Kids Africana, es un grupo compuesto por niños, en la mayoría huérfanos, que a pesar de las adversidades logran salir adelante a través de la música y el baile.

Se dieron a conocer con un baile de Jerusalema, canción con la que han batido récords hasta llegar a superar las 100 millones de visualizaciones en YouTube. Con más de dos millones de suscriptores en esta plataforma y 1,3 millones en Instagram, han sido nominados en los African Entertainment Awards USA a la categoría de mejores bailarines.

A pesar de sus cifras en redes sociales, muchas veces no consiguen recaudar el dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas en alimentación, medicamentos y escolarización de los 46 niños que tienen en su hogar.

Por ello, los ingresos que se consigan con el videoclip de esta colaboración, irán destinados a su fundación. Además, empresas como Solideo, con un alto compromiso social, se han sumado a esta iniciativa para ayudar y aportar su granito de arena en la causa.