Ucraïna.- Aquest dimecres arriba a València un segon avió amb famílies ucraïneses

L'avió va ser facilitat de forma solidària per l'aerolínia a l'ONG valenciana després del primer que va cedir des que es va iniciar el conflicte.

Amb capacitat per a unes cent persones, l'aeronau transporta a famílies, dones i xiquets fonamentalment, de les zones conflictives d'Ucraïna. Procedeixen en la seua majoria d'Ivankiv, prop de Chernobil, un dels punts dels quals és més difícil fugir i d'on no han pogut eixir durant un mes.

També viatgen a bord alguns refugiats de Donestk, en Donbas, on deixen les seues cases destruïdes pels bombardejos perquè és una de les àrees mes atacades. És el trasllat amb més desplaçats d'aquestes zones, sobretot d'Ivankiv, encara que ja han arribat anteriorment alguns en autobusos, destaca la fundació.

La majoria són famílies ucraïneses que tenen vincle amb Juntos por la Vida des de fa anys, perquè els xiquets van ser acollits durant els estius per valencians en els programes d'acolliment humanitari que porta organitzant des de fa 25 anys. En la majoria dels casos, les seues famílies d'acolliment els reben en l'aeroport per a portar-los a les seues cases.

L'avió ix des de Cracovia i està previst que siga rebut per l'ONG, que ha organitzat l'estada de les famílies ucraïneses que arriben sense vincles per al seu acolliment per voluntaris o per a facilitar-los un altre tipus d'allotjament.