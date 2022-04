CCOO PV alerta que l'Atenció Primària necessita un "canvi de model urgent" amb terminis i finançament adequat

En el Dia de l'Atenció Primària, el sindicat ha recordat en un comunicat que en 2019 va presentar la Conselleria de Sanitat una proposta per a un canvi de model per a l'Atenció Primària però ha lamentat que "poques han sigut les accions desenvolupades fins al moment per a la seua millora".

En aquesta línia, i davant la presentació del Pla d'Acció per a l'Atenció Primària i Comunitària que ha presentat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, el sindicat valora que s'aposte "per la participació per a la millora de l'Atenció Primària" però considera que "s'han d'implementar mesures amb caràcter urgent" i la població "necessita que els canvis comencen com més prompte millor".

Quant al finançament, el sindicat ha posat en valor la inversió dels 326 milions d'euros anunciats per a 2022 i 2023, encara que assegura que és una quantitat "insuficient ja que no aconsegueix el 25% de la despesa sanitària total, percentatge necessari per a una millora real del sistema".

"Del pressupost anunciat, uns 130 milions es destinaran per a la creació de 1.600 places estructurals, un bon començament però li demanem a la Conselleria que continue avançant en eixe camí en els pròxims exercicis", ha reclamat.

Entre les seues reivindicacions, CCOO PV aposta per "donar prioritat a les consultes presencials, tindre les infraestructures adequades, oferir una millor atenció sociosanitària a persones majors i a altres grups vulnerables, accés a proves diagnòstiques i terapèutiques des de primària i una millor coordinació amb l'hospital i amb salut pública".

Quant al personal, entén que ha d'establir-se "un correcte dimensionament de la plantilla en totes les seues categories a través de la definició de ràtios, amb una distribució racional temps de consulta, així com la incorporació de nous professionals que ara són accessibles només per derivació (fisioteràpia, comares, treball social, salut mental, logopèdia, atenció primerenca...)".