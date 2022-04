L'Ajuntament de València trau a subhasta pública pisos, aparcaments i magatzems

Aquests béns immobles aconsegueixen un valor en conjunt de 646.193 euros. Es tracta de set places d'aparcament, algunes amb traster, i tres habitatges, ha precisat l'administració local.

La regidora de Patrimoni, Isabel Lozano, ha explicat que aquests són béns "que actualment es troben en desús" i ha apuntat que amb la seua venda es busca obtindre ingressos amb els quals poder comprar immobles que siguen més aptes per a destinar-los a habitatge municipal.

Lozano ha precisat que es tracta de "fer una gestió més eficaç i ser més eficient amb el patrimoni públic de tots els valencians i valencianes".

En el cas de les places d'aparcament, dos es troben al career Marqués de Sant Joan 32, en el barri de Campanar, i han sigut taxades en 11.325,99 euros. Les dos tenen una superfície de 28,51 metres quadrats, ha comentat l'Ajuntament.

Les altres dos estan també en el mateix edifici encara que presenten característiques diferents. Una d'elles té un valor de 12.414,25 euros i compta amb 25 metres quadrats, i l'altra disposa també de traster. El valor s'ha fixat en 21.029,74 euros i la superfície total dels dos servicis és de 42,35 metres quadrats.

Les altres tres places d'aparcament estan situades en el nombre 1 de la calle Convent Carmelites, en el barri de la Trinitat. Una d'elles ha sigut taxada en 11.466,50 euros i té 25 metres quadrats; l'altra, té un preu de 12.383,82 euros i ofereix 27 metres quadrats, i l'última ha sigut fixada en 10.549,18 euros i disposa de 23 metres quadrats.

HABITATGES

Pel que fa als habitatges, el consistori ha precisat que dos es troben en el número 1 del carrer Marqués de Busianos, prop de la plaça de Sant Nicolau, en el barri de Carmen. Així mateix, ha comentat que no han sigut mai abans utilitzades com a vivenda o habitació, atés que s'havien dedicat a usos públics com a educació.

Una d'elles té 264 metres quadrats i l'altra 275, encara que les dos han sigut taxades en 244.172,50 euros. La tercera vivenda està en el número 33 del carrer Torn de l'Hospital, també a Ciutat Vella. L'immoble té una superfície de 61 metres quadrats i construïda amb elements comuns, puja als 76. El seu valor benvolgut és de 67.373 euros.