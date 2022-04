Qué regalar para la Primera Comunión: todo lo que necesitas para acertar está en El Corte Inglés

La época de comuniones ya ha comenzado. Aunque habrá que esperar a mayo para notar el bum, ya sabemos a cuántas deberemos acudir este año: desde las de nuestros hijos (si así lo hemos decidido) hasta la de sobrinos, hijos de amigos, amigos de nuestros hijos... Una invitación que nos hace sentir aún más cerca a las personas que nos importan pero que, como todos sabemos, tiene algún contra: la inversión de dinero está asegurada forma parte de estos eventos en los que, además, es de recibo sorprender al comulgante con algún detallito. Pero, ¿el qué?

Si bien es cierto que la mayoría de protagonistas se encuentra entre los ocho y los diez años, a los adultos se nos olvida pronto qué es lo que más ilusión nos hacía recibir cuando teníamos su edad. Los juegues parecen la mejor opción, pero, los catálogos son tan amplios que no sabemos ni por dónde empezar. ¿Nos decantamos por algo de literatura para cultivar este hábito? ¿O nos arriesgamos y les sorprendemos con algo techie que les encante del mismo modo que no hará espacial ilusión a sus padres? Desde 20deCompras queremos ayudaros y sabemos dónde dar con las claves del acierto: ¿ya has visitado la web de El Corte Inglés?

Ideas para acertar con los comulgantes

- Papelería. Si queremos darle un plus de creatividad al regalo de los más pequeños e invitarles a que construyan su propio álbum de recuerdos de este día, los libros de Comunión del ecommerce son una opción perfecta. Eso sí, la elección final ya es cosa tuya: hay modelos a todo color con marco de fotos incluido; packs que incluyen, además, pegatinas con las que iniciarse en el scrapbooking; o versiones que incluso tienen música cuando se abren.

Estos regalos son muy prácticos para ese día. El Corte Inglés / 20deCompras

- Juguetes. Nunca fallan: ¡y lo sabemos! Pocas cosas hay que gusten más a los pequeños que tener un juguete nuevo con el que inventar mil y una aventuras. Muñecas; Lego de sus personajes favoritos, como Harry Potter; juegos de mesa o, quizá, recuperar una tendencia millennial y sorprenderles con un tamagotchi.

Algunos de los juguetes que puedes encontrar en el catálogo de El Corte Inglés. El Corte Inglés / 20deCompras

- Deporte. Si buscamos sorprender a los niños con un detalle que les encante, pero que a su vez sea práctico, apostar por el terreno deportivo es siempre una buena idea. La equipación de su equipo de fútbol favorito; todo lo necesario por si lo practica (como unas botas) o una bicicleta para disfrutar de las buenas temperaturas son algunas de las propuestas con las que acertarás. Y si quieres un detalle más asequible, ¿qué te parecen unos patines en línea?

Ejemplos de regalos deportivos. El Corte Inglés / 20deCompras

