Sam Asghari, pareja de Britney Spears, habla sobre su futura paternidad: "Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida"

Tras la sorprendente y feliz noticia de que Britney Spears va a ser madre, su prometido y futuro papá del bebé, Sam Asghari, se ha querido pronunciar al respecto.

Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram, en la que se puede ver una ilustración de una familia de leones, compuesta por el padre, la madre y un cachorro.

"El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto", comienza escribiendo el actor, a lo que añade: "La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida".

La publicación se ha llenado de felicitaciones por parte de celebridades y seguidores de los artistas. "Felicidades a los dos, Dadash", le escribe Hany Rambod; "Felicidades y bienvenido a la pandilla de la paternidad hermano, orgulloso de ti", le comenta el Doctor Kam Kamangar.

Por su parte, Sam es padre primerizo, pero Britney ya tiene experiencia en bebés, debido a que comparte dos hijos con su exmarido, Kevin Federline. Los adolescentes tienen buena relación con la actual pareja de su madre, y, como ya han corroborado alguna vez ante sus seguidores, afirman que Sam es "un gran tipo".