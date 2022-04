Ucraïna.- L'ICAV ofereix assessorament jurídic a les persones refugiades ucraïneses

Dos lletrats del torn d'ofici de l'ICAV, especialitzats en estrangeria seran els encarregats tots els dies, fins i tot festius, d'atendre necessitats relacionades amb l'àmbit jurídic dels refugiats.

Coordinats per Creu Roja, oferiran un servici integral d'orientació juntament amb altres professionals de diferents àrees com a psicòlegs, assistents socials, intèrprets, etc.

"És nostre deure d'oferir tot el nostre suport a qualsevol persona que necessite assistència jurídica, l'Advocacia és a més garant del compliment dels seus drets fonamentals", explica la degana de l'ICAV, Auxiliadora Borja.

"En l'ICAV estem treballant des del minut un per a assessorar a la població ucraïnesa que ha arribat a València fugint d'una terrible i devastadora guerra, primer ampliem el nostre servici d'Orientació Jurídica en la Ciutat de la Justícia i ara, en el centre habilitat en l'antiga Fe, l'Advocacia de València estarà sempre on la necessiten", afig.

Està previst que s'atenguen vora 35 persones al dia. Des de la Generalitat informen que, com ja es va fer amb el centre de recepció de la Ciutat de la Llum d'Alacant, s'ha treballat per a adequar l'antiga Escola d'Infermeria i convertir-la en un centre d'acolliment per a les persones que arriben procedents de la guerra d'Ucraïna, amb els primers recursos immediats d'assistència.

Segons fonts de la Conselleria de Justícia, l'AVSRE ha habilitat, fins ara, 742 llits en centres de recepció i acolliment: 495 en la Ciutat de la Llum d'Alacant i 247 en La Fe de València.