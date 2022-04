Mollà sobre Oltra: "Crec que és una fantàstica candidata a la presidència de la Generalitat"

Mollà s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de presentar en València l'Estratègia Valenciana de Biodiversitat 2030, preguntada per la situació d'Oltra després de la petició d'imputació contra ella sol·licitada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pel magistrat que investiga un presumpte encobriment dels abusos de l'ex-marit de la vicepresidenta a una menor tutelada.

Així mateix, Mireia Mollà ha opinat que "hi ha una cacera política clara" cap a Oltra "per part de l'extrema dreta i la dreta" i ha defès les explicacions que aquest ha fat "sempre" sobre el citat assumpte, a més de mostrar-se "completament segura" que "respectarà" els ritmes del procés judicial.

"Crec que Mónica Oltra és una fantàstica candidata a la presidència de la Generalitat, igual que està sent una fantàstica vicepresidenta del Govern valencià durant dos legislatures del Botànic", ha exposat la consellera d'Agricultura quant a la possibilitat que Oltra encapçale de nou la llista autonòmica de Compromís.

Igualment, ha indicat que està "completament segura que la vicepresidenta respectarà" els "ritmes que porte" el procés judicial i que "atendrà les qüestions que es plantegen". "Ha repetit en reiterades ocasions tots els fets; ha donat tota la documentació, que està a la disposició de tots els diputats -de les Corts-, de la justícia i de qui faça falta", ha agregat Mollà.

En la mateixa línia, la també titular de Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destacat sobre Oltra que "amb eixa mateixa documentació" i amb "eixos mateixos fets, no es va considerar que hi haguera cap element per a imputar-la".

"Amb totes les declaracions que hi ha hagut en el procés fins ara, tampoc ningú ha assenyalat ni contradiccions en la declaració que Mónica -Oltra- ha fet en les Corts Valencianes, ni se li ha assenyalat mai com ningú que va ordenar absolutament mai res", ha agregat.

"CACERA POLÍTICA"

"No passa gens, el procés judicial que seguisca. Si ella ha de donar explicacions davant la justícia, estic segura que col·laborarà estretament", ha insistit Mireia Mollà, que ha considerat que "hi ha una cacera política clara per part de l'extrema dreta i la dreta" cap a la seua companya de partit.

"Això és evident veient els actors que participen: està Espanya 2000, està Cristina Seguí, estan els germans De Rosa i Francisco Camps en una orquestrada cacera. Això és evident i això no ha de negar-ho ningú", ha precisat la responsable d'Agricultura, que ha dit que d'altra banda està el procés judicial.

Quant a aquest últim, Mollà ha reiterat que Oltra donarà les explicacions que se li reclamen. "Després està el procés judicial, on si el jutge i el TSJ entenen que se li han de requerir explicacions, la vicepresidenta donarà explicacions conforme ho ha fet", ha exposat.

La consellera ha assegurat que les manifestacions de la responsable d'Igualtat i Polítiques Inclusives estan registrades "en el diari de sessions" del Parlament valencià a través de "les múltiples compareixences" que ha tingut allí; "en els mitjans de comunicació" per "les múltiples preguntes i respostes" oferides sobre el citat tema; i en "els documents que s'han oferit tant a la Fiscalia com al Jutjat de Primera Instància" i "al TSJ".

Així, ha ressaltat que tot açò ho han pogut veure "tots els diputats que ho han requerit" i ha subratllat que "ací segueix estant", al mateix temps que ha assenyalat que el d'Oltra ha sigut "sempre" un relat "coherent" que indica que "ella no va intervenir en cap moment per a fer cap tipus de protecció, en aquest cas, al condemnat". "Tot el contrari, de protecció a la víctima", ha precisat.

"DONARÀ LES EXPLICACIONS CONFORME HA FET"

Preguntada per si creu que Mónica Oltra ha de continuar en cas que siga imputada pel TSJCV, Mollà ha declarat que això és "un futurible" que no contempla. No obstant açò, ha repetit que en cas que finalment la vicepresidenta haja de comparéixer davant eixe òrgan judicial "donarà les explicacions conforme ha fet".

"Estic convençuda que el seu relat serà exactament igual, amb punts i comes al que ha fet reiteradament", ha apuntat, al vegada que ha opinat que "conforme s'òbriga es tancarà". "Així que no tindrà més història. No hi ha elements que jo entenga que són objecte d'anar més enllà", ha conclòs.