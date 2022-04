El Gobierno responde al comentario de Feijóo sobre los comisionistas: "No es una pillería, es una cosa de adultos y se llama corrupción"

"Escándalo de corrupción" sí ; "pillería" no. El Gobierno ha sido tajante este martes al ser preguntado sobre el caso de las millonarias comisiones que cobraron dos empresarios en el peor momento de la pandemia gracias a un contrato de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid y a cuyos protagonistas, Luís Medina y Alberto Luceño, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, etiquetó como "pillos". "Esto no es una pillería, no es un juego de niños", ha corregido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

"Hablamos de un asunto muy grave, de un escándalo" y "calificarlo de 'pillería' le da una condescendencia y una normalización que no se puede aceptar por lo que significa para el dinero de todos y en el contexto que se produjo", ha espetado la también ministra de Política Territorial al ser inquirida, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, por las declaraciones que realizó la semana pasada Feijóo al respecto.

En una entrevista para la Cadena Ser, el jefe popular reaccionó así a la noticia: "Ha habido pillos durante la pandemia, ¿por qué?, porque no tenemos material. Los países también se quitaban los contratos los unos a los otros porque la gente se moría, no había respiradores".

La dirigente socialista ha arrancado su intervención explicando que “no conviene normalizar porque de lo que estamos hablando es, exactamente, de un asunto muy grave”.

"Un juego de niños no es, es una cosa de adultos y se llama corrupción", ha remachado Rodríguez antes de recordar que "mientras otros empresarios en este país estaban haciendo donaciones a ONGs" o "había mujeres y hombres que cosían mascarillas", había "otros que se estaban llevando dinero público para comprar yates, Rolex o pisos de lujo".