Presenten una plataforma per a evitar col·lisions a l'espai aeri amb el primer vol massiu de drons d'Europa

Ho ha fet en el marc de Bubbles, un projecte europeu coordinat per l'Institut ÍTACA de la UPV, que el seu objectiu és garantir la integració segura de drons, amb la vista posada sobretot en la nova normativa europea de gestió de l'espai aeri de drons, que entrarà en vigor el pròxim any.

"La normativa europea que regula la prestació de servicis O-space va ser aprovada a l'abril de 2021 i serà plenament aplicable al gener de 2023. A partir d'aquesta data, els drons a Europa hauran de complir aquesta normativa, per a garantir operacions segures i eficients. Així, les proves que estem duent a terme s'avancen a aquest escenari; i són, a més, les de major densitat de drons volant simultàniament de totes les que s'han fet fins al moment en l'àmbit europeu", ha destacat l'investigador d'Ítaca UPV i coordinador del projecte Bubbles, Juan Vicente Balbastre.

En total, han volat 14 drons simultàniament, tots ells gestionats per la plataforma Bubbles, que ha permès controlar-los i monitoritzar-los en temps real en la zona de vol, una extensió de 15 km2 entre les localitats valencianes de Puçol i El Puig. Encara que les proves s'han fet en un entorn rural, per motius de la normativa actual, aquest escenari seria representatiu d'operacions de drons en qualsevol entorn urbà europeu en els pròxims anys.

Cadascun dels drons han realitzat vols de manera simultània amb simulacions d'aplicacions reals: vigilància de trànsit, salvament marítim, cerca i rescat, transport de mercaderies, agricultura de precisió, inspeccions industrials. Mentre els drons volaven, la plataforma Bubbles detectava possibles conflictes per pèrdua de separació, enviant alertes els pilots involucrats perquè no arribaren a col·lisionar.

"El que fa Bubbles és generar unes bambolles de seguretat al voltant de cada dron, a partir d'uns algoritmes que calculen en temps real el risc de col·lisió. I, si ho hi ha, la plataforma és capaç fins i tot de proposar-los als pilots la maniobra evasiva, tenint en compte la seua posició, així com la dels drons que estan en el que es coneix com a conflicte tàctic", ha destacat Israel Quintanilla, president de la Comissió de Drons de la UPV i membre també de l'equip de la UPV en el projecte Bubbles.

En el vol, pioner a Europa, han participat representants de la Policia Local i Bombers de València, Policia Local de Benidorm, l'equip Pegàs de la Guàrdia Civil, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), empreses especialitzades del sector (ASD drones, UAV Works, AsDrón Spain), i operadors propis de la UPV.

L'ús de drons, ha crescut vertiginosament, i s'espera que seguisca fent-ho en els pròxims anys. Repartiment de paquets, seguretat pública i entreteniment són només alguns dels seus usos potencials. "Cada vegada hi haurà més drons i el seu impacte econòmic serà molt alt, però és necessari garantir la seua integració segura en l'espai aeri. I és en açò en el que seguim treballant dins de Bubbles", ha destacat Balbastre.

En el projecte, per part de la UPV, a més de l'Institut ÍTACA, participen també l'Institut d'Automàtica i Informàtica Industrial (ai2) i el Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. I completen el consorci de Bubbles l'Universitat de Coïmbra, la Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria (Eurocontrol) i Indra, empresa líder mundial en gestió del trànsit aeri.

Finançat per la Unió Europea a través d'Horitzó 2020 i SESAR JU amb més d'1,9 milions d'euros, el projecte conclourà a la fi d'enguany.