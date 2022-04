Un informe del Síndic de Comptes atribueix prop de 42.000 milions del deute de la Comunitat a l'infrafinançament

Així es desprèn de l'Informe sobre el deute públic valencià que ha elaborat la Sindicatura de Comptes atenent a l'escrit del president de les Corts Valencianes en el qual es traslladava una sol·licitud de la Comissió d'Investigació sobre el Deute Públic de la Comunitat.

Els objectius principals de la Comissió són "determinar la composició de l'estoc de deute públic de la Comunitat Valenciana i les seues causes, així com quantificar el deute autonòmic que ha de ser condonat i establir solucions per a aplicar aquesta condonació de deute".

Per a elaborar el document, l'organisme de control ha analitzat la informació continguda en els seus informes del Compte General de l'Administració de la Generalitat Valenciana des de 1984 i recopilada per la Sindicatura en Badespav, la Base de dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià, de lliure accés en la nostra web. Així mateix, hem treballat altres fonts d'informació amb contingut relacionat amb el deute públic i el finançament autonòmic.

Entre les principals conclusions del document, destaca que, des de l'inici de l'Estat de les autonomies, la Generalitat Valenciana ha patit "un dèficit pressupostari estructural, especialment intens a partir de 2009, que ha provocat que siga la comunitat autònoma més endeutada respecte al seu PIB".

Aquest dèficit, precisa la Sindicatura, "no està provocat per efectuar unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns ingressos inferiors a ella, entre els quals destaquen els procedents del sistema de finançament autonòmic".

Els mecanismes estatals extraordinaris de finançament -establits a partir de 2010 i addicionals al sistema de finançament autonòmic- han permès a la Generalitat mantindre la seua activitat a malgrat l'infrafinançament i la impossibilitat per a obtindre recursos en els mercats financers.

Ara bé, adverteix, la conseqüència per a la Generalitat és molt diferent, ja que el finançament autonòmic es rep sense contrapartida, mentre que els mecanismes estatals són un increment del deute que hauria de retornar en el futur.

Segons l'estimació realitzada en aquest informe, amb un finançament autonòmic al nivell que correspondria en proporció a la seua població ajustada i respectant les necessitats estimades pel propi model vigent, la Generalitat "hauria pogut evitar una part molt important del deute acumulat".

En concret, amb una estimació dels orígens del deute públic acumulat en 2021 (53.820 milions d'euros), l'anàlisi assenyala que el 37% del total (19.992 milions) correspon al deute públic addicional originada per l'infrafinançament respecte a necessitats reconegudes (des de 2009).

A més, el 31% -16.460 milions- seria el deute públic originat per l'infrafinançament respecte ala mitjana, des de 2002; mentre que un 10% més (5.474 milions) respon el cost financer del deute provocat per aquest finançament insuficient. El deute restant, per import d'11.895, representaria el 22%.

"QUADRAR EL PRESSUPOST"

D'altra banda, l'informe reflecteix que la Generalitat encadena dèficits pressupostaris de manera continuada, que es transformen en "una necessitat permanent d'incrementar el deute públic per a poderquadrar el pressupost".

El deute públic valencià va mantindre una tendència lleugerament creixent respecte al PIB durant l'etapa d'expansió econòmica i va passar de representar el 6,3% del PIB en 1995 a el 11,4% en 2007. Aquest ritme es va accentuar a partir de 2008 fins a arribar al 43,3%en 2016, any a partir del com descendeix, excepte pel rebot provocat per la pandèmia en 2020 (principalment per la disminució del PIB): 48,5% en 2020 i 47,8% en 2021.

La radiografia realitzada pel Síndic també mostra l'evolució del deute públic del conjunt de comunitats autònomes. Malgrat que parteix en 1995 d'un percentatge respecte al PIB molt paregut al valencià, el seu ritme de creixement ha sigut diferent. El conjunt de les comunitats autònomes va mantindre constant el pes que el deute públic representava respecte al PIB durant l'etapa de creixement econòmic i només es va disparar la ràtio en arribar la crisi.

Aquest "comportament diferencial" indica que la Generalitat Valenciana ha tingut "més problemes pressupostaris que el conjunt de comunitats, no només durant la crisi, sinó també anteriorment".

Segons les últimes dades disponibles, el deute públic valenciana representa el 47,8% del PIB en el quart trimestre de 2021. En termes absoluts són 53.820 milions d'euros, una xifra que equival a més de dos anys complets del pressupost de la Generalitat.

Durant els últims anys han existit unes condicions avantatjoses per a endeutar-se, a causa de l'existència d'uns tipus d'interés històricament baixos i a les facilitats donades pel FLA. Però en el moment en què canvien aquestes condicions, l'endeutament acumulat representarà un greu problema per al manteniment del sector públic autonòmic valencià.

CONSEQÜÈNCIES FUTURES

"Si tenim en compte que en el territori valencià vivim aproximadament cinc milions de persones, és fàcil deduir que el deute representa més de 10.000 euros per habitant. Aquest endeutament ha permès al Govern valencià prestar els servicis públics fonamentals en unes condicions semblants a la resta de territoris (en particular, en sanitat i educació), però cal ser conscients de les conseqüències futures d'aquest problema. És un deute que haurem d'afrontar entre tots els valencians, llevat que hi haja algun mecanisme de rescabalament de l'infrafinançament patit durant les dècades passades", adverteix.

L'informe, consultat per Europa Press, al·ludeix igualment als criteris per a definir el finançament autonòmic i assenyala que la població ajustada és una variable qüestionada perquè, tal com està ara definida, no justifica suficientment els indicadors empleats ni tampoc explica la decisió de les ponderacions assignades a cadascun.

"Més encara, -apunta- en la proposta que ha fet recentment el Ministeri d'Hisenda per a redefinir aquesta variable s'observen defectes importants, que fan arriscat substituir la població de dret per altres variables poblacionals, geogràfiques o d'un altre tipus, sense la transparència i precisió necessàries".

En aquest sentit, afig, "és raonable considerar que la diferent estructura per edats de la població justifica certes diferències de necessitats per habitant". "No obstant açò, les anàlisis realitzades de forma objectiva a partir de les variables que resulten explicatives de la diferent intensitat de demanda dels servicis públics fonamentals conduïxen a considerar inacceptable una definició de la població ajustada que se separe injustificadament de la població de dret".