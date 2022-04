No importa si son de plumas o sintéticos: esta es la mejor forma de lavar y guardar los edredones para que estén perfectos en otoño

Estamos acostumbrados a aprovechar las vacaciones para realizar las tareas del hogar que no tenemos tiempo de acometer en el día a día. Las fechas de Semana Santa son el momento ideal para comenzar a pensar en la temida limpieza de primavera que supone lavar y recoger todos los elementos que hemos usado durante el invierno: alfombras, mantas, cortinas térmicas y edredones nórdicos pesados y que nos han evitado resfriados desde noviembre.

Lavar los edredones en casa es cada vez más complicado porque su tamaño no ha dejado de crecer ya que cada vez dormimos en espacios más grandes. Descansar en una cama de dos por dos es maravilloso, pero hace difícil la limpieza de las sábanas y mantas, (¡y de los nórdicos y colchas, que ya no caben en la lavadora de casa!). El asunto se pone todavía más complicado si están rellenos de pluma natural. Lo mejor,en estos casos, es hacer un viaje a la tintorería. Pero, si nos vemos capaces de acometer esta tarea en casa, es buena idea meterlos en la máquina junto a unas pelotas de tenis envueltas en calcetines que golpearán la prenda y distribuirán mejor las plumas durante el lavado con un programa en frío.

La limpieza de los edredones sintéticos es algo más sencilla: solo hay que comprobar que entran en la lavadora con algo de espacio y seleccionar un programa corto a la temperatura que indique la etiqueta. Sacudirlos bien tras el lavado hará que el relleno se distribuya de forma uniforme. Después, solo nos queda asegurarnos de que quedan bien secos y eliminan completamente la humedad. Después hay que recogerlos en bolsas de almacenaje como éstas, las más vendidas de Amazon.

Estas bolsas tienen una capacidad de 90 litros. Amazon

Estas bolsas de tela tienen mango reforzado y son transpirables para una correcta ventilación tanto de colchas como de mantas o almohadas. Sus más de 30.000 valoraciones en el marketplace respaldan la calidad de este set de tres productos de 60 x 43 x 35 centímetros que está disponible en varios colores.

Al vacío ocupan mucho menos

Si andamos cortos de espacio en casa, unas bolsas de almacenaje al vacío como éstas nos solucionan el problema ya que reducen hasta 6 veces el espacio que ocupan las mantas y colchas en los armarios. Solo tendremos que llenarlas, abrir la válvula y conectar la aspiradora. Este juego de seis bolsas herméticas de 80x60 es ideal para recoger la ropa de cama. Si este tamaño no te encaja, no te preocupes porque hay disponibles hasta 10 tamaños distintos para que elijas la que mejor te va para guardar tus prendas.

Paquete de seis bolsas de envasado al vacío. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.