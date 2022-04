Compromís presenta una campaña contra los "mitos" sobre la tasa turística mientras la oposición insiste en retirarla

Así se han manifestado los grupos de Les Corts en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics. La portavoz adjunta de Compromís Mònica Àlvaro ha presentado la campaña de la formación, que "muestra, entre otras cosas, las tasas que se están cobrando en otras ciudades europeas, como de positivamente ha afectado la implantación de la tasa en otras ciudades del estado español como Barcelona o Palma y una compilación de noticias sobre la tasa".

Desde Compromís se han mostrado "convencidas que esta tasa ayudará a mejorar la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, la seguridad, el transporte público, la protección del patrimonio, la reversión del impacto ambiental y el mantenimiento de las playas y enclaves turísticos".

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha pedido "discreción" a la hora de gestionar la tasa puesto que "la hipérbole no ayuda". Asimismo, el síndic ha señalado que en el proceso "se ha escuchado a todos los sectores". "Hemos oído mucho 'Ahora no toca' y efectivamente, ahora no toca, por eso no se implementará hasta la primavera de 2024 si no cambian las condiciones", ha aseverado.

Mata ha insistido en pedir que la gente "no sobreactúe" y ha instado a mirar a otros territorios como Catalunya y Baleares que ya la aplican para "que nadie de fuera piense que algo de lo que está pasando aquí no es razonable". Asimismo, ha recordado que la tasa es municipal y voluntaria, y habrá que ver "qué ayuntamientos la quieren implantar".

Por parte de Unides Podem, Ferran Martínez ha defendido que "cada vez más ayuntamientos se sumarán" cuando vean los beneficios de aquellos que los aplican y ha aseverado que la reacción de la oposición le recuerda a la de la ley del juego.

"O decían que iba a hundir al sector económico y que era una especie de apocalipsis o decían que eran medidas que no iban a tener impacto. Eso son dos reacciones incompatibles, o tiene impacto o no tiene", ha agregado. Frente a estas posturas "extremas", el diputado ha considerado que se ha llegado a una proposición "en la que no hay motivo para que nadie venga a rasgarse las vestiduras".

OPOSICIÓN

Por parte del PP, el presidente Carlos Mazón ha criticado que el Consell "se pensaba que los ciudadanos no se iban a enterar de que iban a aplicar una tasa turística". Ya ayer, la secretaria general, María José Catalá, anunció que el PP la retiraría si llegan al gobierno.

Desde Ciudadanos, Ruth Merino ha considerado que la tasa turística es "un error garrafal y una clara equivocación consecuencia de la insensatez del tripartito" y ha acusado al PSPV de "pasar por el aro de sus socios". La síndica ha lamentado que el tripartito vea al sector turístico como "una amenaza" en lugar de "como el motor económico que es" y se ha mostrado "radicalmente" contraria a esta nueva tasa.

Por parte de Vox, el portavoz adjunto José María Llanos ha advertido que si llegan al Gobierno también eliminarán la tasa turística y ha criticado que el Botànic "deja la patata caliente" al próximo gobierno, pues la tasa no se aplicaría antes de noviembre de 2023.