Mollà demana perdó per les seues paraules sobre les taronges: "No hauria d'haver-ho dit. Demane totalment disculpes"

La també titular de Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de presentar en València l'Estratègia Valenciana de Biodiversitat 2030, preguntada per la polèmica sorgida a partir de les seues declaracions sobre l'origen de les citades taronges.

Durant la visita a l'espai d'una empresa de màquines de suc en la fira alemanya, el representant de la firma va indicar en oferir-li un suc de taronja a Mollà i al president de la Generalitat, Ximo Puig, que no sabia si aquestes eren de València, al que la consellera va respondre: "Això no ho digues, digues que sí que són i au. Ningú ho comprovarà".

"Són unes paraules totalment desafortunades", ha respost preguntada per eixe assumpte. "És veritat que estan en un context, fora de context absolutament. Lamente profundament, a més, si algú s'ha sentit ofès", ha agregat la responsable autonòmica.

Mireia Mollà ha explicat quan i com es va produir el seu comentari. "Anàvem a uns expositors, a dos concretament que venen les màquines de fer sucs, no només de taronges, de pomes, pinyes, magranes. En aquest cas, se'ns estava oferint un suc de taronja i el comercial va dir en un moment atés que desconeixia la procedència, si era valenciana, i jo li vaig dir: Jo espere. Digues que és valenciana per a promocionar-ho en la fira", ha exposat.

La consellera d'Agricultura ha apuntat que "l'objectiu no era en si la taronja" sinó "les màquines, en aquest cas, de suc d'aquestes dos empreses" i ha insistit que no havia d'haver pronunciat les paraules que va dir. "Si que és veritat que estava fora de context i no havia d'haver-ho dit. Demane totalment disculpes", ha subratllat.

Quant a les peticions de dimissió que li han fet el PP i Cs a partir d'eixes declaracions sobre les procedència de les taronges en la fira de Berlín, Mollà (Compromís) ha defès la política el Govern valencià, el conegut com Govern del Botànic, en matèria agrícola, en concret, per a augmentar la quantia de les assegurances i fer front als costos de producció.

Mireia Mollà ha manifestat que segurament no poden "parlar del que es va anunciar en eixa mateixa fira, que la Generalitat invertirà quasi 40 milions d'euros en les assegurances agràries". Ha destacat que es passarà "de 28,5 milions a 40 milions d'euros per a pal·liar els costos que estan patint" els "agricultors i ramaders" de la Comunitat Valenciana.

"Aquesta ampliació que fem repercuteix precisament en aquesta situació tan tibant que s'està vivint de costos de producció", ha ressaltat, al mateix temps que ha manifestat que "la Generalitat valenciana respon en una situació de manera àgil i eficient, a diferència d'altres comunitats que governa el PP i Cs".

Mireia Mollà ha declarat que mentre a la Comunitat s'invertiran "40 milions d'euros en assegurances agràries", Múrcia destina "un milió d'euros" i Andalusia, "9 milions d'euros". "Eixa és la diferència", ha precisat.

"AMB L'ANÈCDOTA"

A continuació, ha lamentat que les citades formacions polítiques es queden "amb l'anècdota". "Una anècdota totalment desafortunada" per la qual "demane disculpes", ha reiterat.

La titular d'Agricultura ha considerat respecte a les crítiques que eixe "no és el sentir ni de les organitzacions agràries, que saben que estem al costat d'elles treballant per a promocionar els nostres cultius, ni òbviament les polítiques del Botànic, que estan també al costat i responent situacions d'emergència com els costos de producció que estan sent complicats per a l'agricultura".