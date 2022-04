La Guàrdia Civil investiga diversos intents d'introduir haixix a les presons de la província d'Alacant

En un comunicat, l'institut armat recorda que introduir substancies estupefaents en un centre penitenciari suposa al responsable l'autoria d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Les diligències instruïdes són posades a la disposició dels Jutjats competents en cada cas i les substàncies han sigut intervingudes i enviades a Sanitat per a la seua anàlisi.

En un dels servicis preventius que realitza la Guàrdia Civil, en col·laboració amb Institucions Penitenciàries, el passat dia 7 d'abril, en el Centre Penitenciari de Villena, un gos detector de substàncies estupefaents va col·laborar per a descobrir que dos dones intentaven introduir substancies estupefaents en la visita a sengles reclusos.

En realitzar la primera identificació a l'entrada a la presó, 'Anty' li va marcar a la seua guia el vehicle en el qual viatjava una dona. En realitzar un escorcoll exhaustiu a la conductora, els agents van trobar oculta entre els seus efectes personals 17 grams d'haixix.

En un segon vehicle, el gos va detectar novament la presència de drogues. En aquesta ocasió, els agents van comprovar que portava 10 grams d'haixix així com 38 pastilles, segons va afirmar la presumpta autora, es tractava d'un medicament per a trastorns de tipus psiquiàtric, si bé no aportava prescripció facultativa alguna.

Posteriorment, el dia 10 d'abril, en una altra inspecció realitzada en Fontcalent als paquets enviats pels interns, l'animal va marcar un d'ells. En obrir-lo, els agents van trobar uns pantalons vaquers, i ocult en el folre interior de la cintura, tres làmines d'haixix de 3 grams cadascuna.