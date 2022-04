Mazón demana a Puig que fixe una data per a reunir-se i treballar conjuntament en mesures davant la crisi

Així ho ha explicat aquest dimarts Mazón, que ha posat de manifest la seua "profunda preocupació per la greu situació social i econòmica que viuen els ciutadans de la Comunitat Valenciana". En la carta, el president del PPCV assenyala que el creixement "desorbitat" en els preus dels hidrocarburs, del gas, de la llum i dels productes de primera necessitat, "està afectant de manera molt negativa al conjunt de la societat i, molt especialment, a les famílies més vulnerables".

Per aquesta raó, urgeix al fet que des del Govern valencià es prenguen mesures "que repercutisquen positivament en les economies domèstiques, en els professionals, en les empreses". "Hi ha molt que podem fer i no hem d'esperar més per a engegar una sèrie de mesures que ajuden a reactivar l'economia en la nostra Comunitat", ha afirmat. Així, Mazón ha expressat la voluntat del PPCV "de contribuir a trobar les respostes que els ciutadans estan demandant de tots nosaltres", per aquest motiu sol·licite la reunió amb el cap del Consell.

DECÀLEG

Al costat de la carta, el president del PPCV ha adjuntat les propostes resumides en el document 'Decàleg per a la recuperació social i econòmica de la Comunitat Valenciana', que des del PPCV s'ha elaborat conjuntament amb els sectors socials i professionals afectats. "Proposem deu mesures de caràcter urgent que, des del nostre punt de vista poden i deuen engegar-se de manera immediata per a reactivar la nostra economia", ha assenyalat.

"El Govern valencià està a la deriva i ho van demostrar ahir quan Puig reia davant la frase de Mireia Mollà que els ciutadans 'no se n'anaven a assabentar'", en al·lusió a un vídeo amb unes declaracions de la consellera d'Agricultura en la fira agroalimentària Fruit Logistic de Berlín, en les quals demana a un empresari que no diga que les taronges utilitzades en la imatge no són de València.

"Es creuen que els ciutadans no s'assabenten que es presenta una taxa turística, que la Copa Amèrica es perd, que es rega amb subvencions públiques a familiars i amics, que seguiran sense baixar els impostos. Però els ciutadans s'assabenten de tot, que puja la cistella de la compra i que fa falta prendre mesures", ha conclòs.