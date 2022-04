Mazón valora l'acord "seriós" i "molt raonable" del PP i Vox a Castella i Lleó però no aclareix si pactaria amb ells

20M EP

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha valorat l'acord "clar, seriós, obert i molt raonable" del PP amb Vox a Castella i Lleó encara que no ha aclarit si pactaria amb la formació que lidera Santiago Abascal: "Necessitem a tots els votants de tots els partits de la Comunitat Valenciana, no estem ni en cadires ni butaques, no li interessa a ningú això ara".