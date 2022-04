Han pasado más de tres meses desde el fallecimiento de Sara, la joven que se sometió a una lipoescultura y, presuntamente, por complicaciones durante el postoperatorio, murió el pasado 1 de enero de 2022.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado los audios conseguidos por El Español de la aprendiz de instrumentista que estuvo presente en quirófano durante la operación de estética. La mujer, que confesaba estar en shock, apuntó al periódico que las complicaciones pueden suceder en uno de cada 1000 o cada 100 casos y "le tocó a Sara".

El matinal ha contactado en directo con Ezequiel Nicolás, exmarido de Sara y padre de sus hijos, que ha explicado que el caso, más de tres meses después, continúa en fase de instrucción. Además, Ezequiel ha señalado que el cirujano que operó a Sara está en la calle y puede seguir ejerciendo.

Por su parte, Ana Terradillos ha mostrado su indignación ante el caso. La presentadora, que ha recordado que la aprendiz de instrumentista "no deja de ser una camarera que está en un quirófano" ha cuestionado su participación durante la intervención: "¿Qué hacía esta chica en un quirófano?".

Juan Manuel Medina, colaborador de El programa de Ana Rosa, ha agregado: "Creo que es muy claro que ha habido una negligencia, pero creo que va a coincidir conmigo en que tenemos que partir de un hecho: a Sara no la tenía que haber operado nadie. Lo he hablado con varios cirujanos plásticos y dicen que ellos, a una persona con las características físicas de Sara no le habrían hecho esta operación. A partir de esta base, considero que todo es una temeridad y una imprudencia".

Ezequiel, sin embargo, ha recordado que Sara habló con el cirujano que iba a operarla y este no le puso ningún problema para someterse a la operación, pese a sus intervenciones anteriores.