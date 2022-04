Consum inicia el transport 100% elèctric amb dos camions per al repartiment a botigues de Múrcia, Alacant i Andalusia

Segons ha informat la cooperativa valenciana en un comunicat, d'aquesta manera, es converteix en una de les primeres empreses en el sector de la distribució alimentària espanyola en l'ús d'aquest tipus de vehicles. Amb açò, la cooperativa aposta per la descarbonització de la distribució urbana, de la mà del seu proveïdor logístic Grup Fuentes i el fabricant de vehicles Volvo.

Els camions disposen d'una autonomia de fins el 200 quilòmetres, amb la possibilitat de càrrega ràpida de bateries en hora i mitja, amb capacitat per a 21 palets i 26 tones de mercaderia, ja que es tracta de vehicles rígids de tres eixos.

S'ha instal·lat una estació de càrrega de 150 KW en la plataforma logística de Consum a Las Torres de Cotillas perquè es puguen recarregar les bateries alhora que es carreguen de mercaderies els camions. L'objectiu és "optimitzar el temps" i donar rotació a aquests camions perquè puguen realitzar diversos viatges al dia.

Consum ha calculat que amb l'ús d'aquests camions 100% elèctrics deixarà d'emetre 94.000 quilos de CO2 a l'any, "minimitzant, encara més, la seua petjada de carboni, fet prioritari per a la Cooperativa com a empresa socialment responsable", assenyala.

D'aquesta manera, inicia la seua marxa en la mobilitat elèctrica amb camions, en línia amb la Llei de Canvi Climàtic de 20 de maig de 2021 que insta l'adopció de mesures per a aconseguir un parc de vehicles sense emissions directes de CO2 para 2050.

La cooperativa va començar, fa uns anys, la seua aposta per l'electricitat per al repartiment i la logística dels seus productes i també per a la mobilitat dels seus clients en els seus supermercats, amb la instal·lació en les seues tendes de punts per a la recarrega de cotxes elèctrics en els aparcaments -en el marc d'un acord amb Endesa- i pel desenvolupament de dos programes pilot per al transport refrigerat mitjançant furgonetes elèctriques i el repartiment a domicili amb bicicletes també electrificades.

Consum treballa cada any per a minimitzar els seus efectes sobre l'entorn i, per a açò, va destinar 16,2 milions d'euros a inversions mediambientals en 2020, un 16,5% més que l'any anterior.

La petjada de carboni de la cooperativa s'ha reduït un 86,6% des de 2015, fruit de la incorporació de gasos refrigerants de temperatura negativa, alimentada amb CO2 en les noves obertures, els supermercats ecoeficients i la millora dels vehicles de la flota logística.

A més, és la primera empresa del sector de la distribució alimentària que ha obtingut el segell 'Reduzco' del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITERD) i que registra la seua petjada públicament en la base de dades del Ministeri. Actualment, el 100% dels supermercats Consum són ecoeficients.

A aquesta reducció de la petjada de carboni també ha contribuït els projectes logístics TEO i Nodriza, rebaixant en 5,7 milions els quilòmetres realitzats en 2020, així com la inversió en vehicles ecoeficients (a gas i motor Euro6), fins als 374 vehicles eficients i 29 de gas natural. En 2020, la cooperativa ha renovat el 100% de la flota amb antiguitat inferior a 10 anys, gràcies al seu Pla Renove.