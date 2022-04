Cándida, de Gomaespuma, feliz tras haber recibido más de mil postales por sus 90 años cumpleaños: "Pensé que no me querían tanto"

El pasado 30 de enero, una de las voces más conocidas de la radio y uno de los rostros más tiernos del cine cumplió 90 años: Cándida, de Gomaespuma. Con motivo de esta fecha tan señalada, su compañero de radio Guillermo Fesser organizó una multitudinaria muestra de cariño que ahora ha llegado a su fin, tal y como ha anunciado él mismo, y ha sido todo un éxito.

La ya nonagenaria era la asistenta del periodista, y se reconvirtió en locutora de radio para estar al cargo de la sección de cine de Gomaespuma. Tras sus exitosas críticas, se convirtió en la protagonista de sus propias memorias -escritas por Fesser-, libro que después fue llevado al cine -también por él mismo-.

Tanto dio a los oyentes y espectadores que el locutor organizó la iniciativa "postales para Cándida". "Se me ocurre que no puede haber mejor felicitación que mandarle mensajitos de cariño, en forma de postal [...] para devolverle, de a poquito, las sonrisas que ella nos brindó en su día", pidió a principios de enero.

📻 @laventana I Guillermo Fesser: “Contratamos a Cándida por sacarla de fregar escaleras y nos ayudó ella nosotros”



A unos días de que cumpliera años, Cándida ya recibió un buen número de estas cartas, tantas que tanto ella como el propio Fesser se quedaron sorprendidos. "Pensé que no me querían tanto como me quieren", contó la nonagenaria emocionada en La ventana de la Ser.

Y, entre todos los mensajes, había algunos de rostros conocidos como Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, que le envió su propia postal.

POSTALES A CANDIDA. Ayer devolvimos la llave del apartado postal y recogimos las 6 últimas. Con ellas Cándida viajará Cantabria, al País Vasco, la Costa Cálida, Dubai, Murcia y Oropesa del Mar. Le han llegado más de mil muestras de cariño por su 90 cumpleaños. Mil gracias. pic.twitter.com/toY2cI0sMT — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 11, 2022

Después de tres meses desde que "postales para Cándida" se iniciara, Guillermo Fesser ha anunciado este lunes que iban a cerrar finalmente el apartado postal que abrieron para ello.

"Recogimos las 6 últimas [postales]. Con ellas, Cándida viajará a Cantabria, al País Vasco, la Costa Cálida, Dubai, Murcia y Oropesa del Mar. Le han llegado más de mil muestras de cariño por su 90 cumpleaños. Mil gracias", ha tuiteado.