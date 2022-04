Mazón valora el acuerdo "serio" y "muy razonable" del PP y Vox en Castilla y León pero no aclara si pactaría con ellos

20M EP

NOTICIA

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha valorado el acuerdo "claro, serio, abierto y muy razonable" del PP con Vox en Castilla y León aunque no ha aclarado si pactaría con la formación que lidera Santiago Abascal: "Necesitamos a todos los votantes de todos los partidos de la Comunitat Valenciana, no estamos ni en sillas ni sillones, no le interesa a nadie eso ahora".