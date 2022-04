FGV amplia horaris de les Línies 2, 3 i 4 del Tram d'Alacant per a facilitar la mobilitat sostenible en Setmana Santa

A més, els últims trens de la Línia 1 (Luceros-Benidorm) que ixen de Benidorm no acabaran el seu trajecte en Poble Espanyol, com fan habitualment, sinó que perllongaran el seu recorregut fins a Luceros, com en la resta del dia, però amb parada facultativa en tots els baixadors, excepte Sangueta, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu és facilitar a les persones usuàries un transport públic ràpid i còmode perquè puguen accedir a la capital alacantina i assistir a les processons que se celebren en el centre fins a la matinada, sense necessitat d'agafar el vehicle privat. En total, Tram d'Alacant habilitarà 58 tramvies especials en les tres jornades, a part de la prolongació del recorregut de tres combois de la Línia 1.

Els pròxims dies 13, 14 i 15, a més dels tramvies del servici ordinari que presta FGV, s'habilitaran 13 circulacions extraordinàries de la Línia 2 des de Luceros fins a Sant Vicent del Raspeig des de les 22.08 fins a les 02.18 hores, i altres 13 en el trajecte invers des de les 22.42 a les 2.48 hores.

En la Línia 3, els onze servicis especials d'Estels cap al Campello començaran les 22.19 i conclouran a les 3.18 hores, mentre que els sis des del Campello cap a la capital s'iniciaran a les 21.42 i acabaran a les 00.11 hores.

En la Línia 4, les set unitats programades començaran el seu servici des de Luceros cap a Plaza La Corunya a les 23.03 i cessaran la seua activitat a les 2.02, mentre que en el recorregut contrari seran 8 des de les 23.03 fins a les 2.33 hores.

Quant a la Línia 1, els trens que perllongaran el seu recorregut fins a Luceros seran els que isquen de Benidorm a les 22.35, 22.55 i 23.25 hores.