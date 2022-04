Marc Ostarcevic, operado a corazón abierto

Marc Ostarcevic no está pasando por su mejor momento de salud. A sus 81 años se ha tenido que someter a una operación a corazón abierto para sustituir una válvula aórtica dañada. Además, en 2019 le diagnosticaron un cáncer de próstata que le ha dejado secuelas.

Según la revista Semana, el exjugador de baloncesto pasó por el quirófano el pasado 6 de abril en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, del que ha salido tan solo pocos días después. Ahora, el exmarido de Norma Duval ha contado a ese mismo medio cómo se encuentra tras este bache.

Sobre los primeros días de recuperación, Ostarcevic confiesa que "todo va mejor de lo previsto", algo que le sorprende, pero que hace confirmar sus presagios sobre el equipo de Cardiología del Virgen del Rocío, del que le dijeron que era "de los mejores de Europa".

Es por esto que agradece "a todo el equipo médico su gran profesionalidad". En cuanto al tratamiento que está siguiendo tras la intervención, confiesa que se basa en "comprimidos y nada más".

Marc Ostarcevic. BOBPOP

Con relación al cáncer de próstata que le detectaron en 2019, confirma que "la enfermedad está superada", pero tiene "algunas secuelas a la hora de orinar o en el terreno sexual".

Por último, dio a entender que sus hijos no se han querido preocupar por su estado de salud: "Prefiero no contestar… Es un tema doloroso, entiéndelo. Mejor no digo nada".