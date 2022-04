Camilo Blanes preocupa por unas alarmantes imágenes en las que dice cosas incoherentes: "Tengo la intención de traer el cielo a la tierra"

Camilo Blanes recibió el alta hospitalaria el pasado 26 de enero después de 50 días ingresado a causa de una grave neumonía. El joven, hijo de Camilo Sesto, vuelve a la normalidad poco a poco, aunque, a tenor de sus últimas y preocupantes imágenes, parece que ha protagonizado un frenazo en seco en pos de conseguirla.

En ellas se ve a un Camilo Blanes que dice cosas aparentemente sin sentido, algo que ha hecho saltar las alarmas, ya que, según indican varios medios, podría haber recaído en sus adicciones.

"Tengo la intención de traer el cielo a la tierra. Liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de los años y puedo tratar de llevar mi presión de incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta", dice el joven en uno de sus últimos paseos nocturnos.

Con su comentada reaparición en redes sociales, se especula ahora con que Camilín, como comúnmente se le llama, podría haber recaído en la adicción al alcohol y a las drogas que arrastra desde hace años y sobre la que su madre, Lourdes Ornelas, se ha pronunciado.

Las imágenes fueron compartidas originalmente por Camilo Blanes en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/PMUnrBA8M5 — tufo (@TUFOmx) April 11, 2022

"Gracias, pero no voy a decir nada. Me da corte por ustedes, pero no voy a decir nada, gracias", ha dicho la progenitora del joven a Europa Press.

De esta forma, queda claro que su madre prefiere guardar un discreto silencio sobre el estado de salud del hijo del cantante.