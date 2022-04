Les reserves online en restaurants valencians per a Setmana Santa creixen un 56% en relació amb 2019

El Divendres Sant es perfila com el favorit dels valencians i visitants per a anar de restaurants, preferiblement per a menjar i en terrassa, amb un 30% de les reserves. En general, els establiments de menjar mediterrani i en horari de migdia són els més sol·licitats pels comensals, que pensen gastar de mitjana uns 31 euros per persona en cada menjar o sopar.

Per zones, Altea (Alacant) encapçala la llista amb un augment del 594% respecte a 2021 i del 392% enfront de 2019, seguida de les ciutats d'Alacant (+253% versus 2021 i 109% versus 2019) i València (+145% versus 2021 i 16% versus 2019).

Quant als dies i servicis amb més reserves a nivell nacional, les reserves estan molt repartides durant aquesta Setmana Santa: el Divendres Sant és el dia més popular amb un 30% de les reserves, encara que li segueix molt d'a prop el Dijous Sant (26%) i el Dissabte Sant (27%) mentre el Diumenge de Resurrecció està en la cua amb un 16%. El servici més reservat és el menjar amb un 58% de les reserves.

De moment, segons les dades de la 'app', entre els restaurants que més reserves reben per a aquests dies a la Comunitat destaquen Submarino de València i Oustau d'Altea.