A més, estar jornada podria haver-hi granissol menut i pols en suspensió amb probabilitat de calitges en zones altes.

S'espera, així mateix, vent variable fluix amb intervals de nord un poc més intens en el litoral al matí.

Les temperatures mínimes aniran en ascens en la meitat nord i les màximes no patiran moltes variacions excepte en el terç sud, on hi haurà descensos. Així, Alacant registrarà una mínima de 14ºC i una màxima de 19; Castelló, de 13 i 19; i València, d'11 i 18ºC.