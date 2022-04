Dani Martín se sincera: "El miedo me ha salvado de las drogas"

Los últimos tiempos de Dani Martín se están caracterizando por su sinceridad. El artista se está abriendo cada vez más a la sociedad contando temas tan importantes como la salud mental, las drogas o la rosácea, la enfermedad de la piel que padece.

Hace unos meses visitó a Ángel Martín en su podcast, Por si las voces vuelven, para hablar de la salud mental. En él, primero hizo una reflexión sobre esta situación de abrirse a sus seguidores. "Creo que es, no sé, mucho más interesante el poder reflexionar en redes sobre cosas realmente importantes", dijo el artista poniendo el énfasis sobre temas así.

Posteriormente, quiso contar sus episodios más difíciles de problemas mentales. "Un sábado por la mañana me levanté y me dio un ataque de pánico, me caí al suelo y llamé al médico y le dije que si me podía recetar y me dijo que no", rememora Dani Martín, antes de confesar que decidió acudir a un psiquiatra, quien le está enseñando "a gestionar una serie de cosas que antes no sabía".

El cantante cuenta que decidir ir al psiquiatra es lo más positivo que le ha dado la pandemia. "Esta obligación de estar confinado me ha obligado a estar conmigo. Creo que he tenido la suerte de darme el permiso de ir al psiquiatra", relata.

Uno de los factores que más problemas mentales le ha ocasionado es el miedo. Sin embargo, también ha evitado otras cosas peores. Dani Martín hizo una dura confesión: "A mí el miedo me ha salvado de las drogas. Cuando algo sobrepasaba los límites siempre he parado, siempre he sabido que eso podía acabar mal. El miedo me ha salvado en muchas ocasiones".