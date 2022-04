El chascarrillo de la consejera de Agricultura de Ximo Puig sobre el origen las naranjas de un zumo que ha enfurecido a la oposición

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la consejera de Agricultura Mireia Mollà, en su visita a la feria agroalimentaria 'Fruit Logistic' en Berlín, han tratado de ocultar el origen de las naranjas con las que se hizo el zumo que estaban probando.

En un vídeo compartido por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), se puede ver a Puig y a Mollà probando el zumo producido por las máquinas del stand que estaban visitando.

❌🗣️ Mireia Mollá: ¿NARANJA DE VALENCIA?

Eso no lo digas, di que sí que son y AU, nadie lo va a comprobar. pic.twitter.com/MYbxrZVcqH — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) April 11, 2022

Mientras lo degustaban, el representante de la empresa del stand les informa de que no está seguro de la procedencia de las naranjas. "No sé si las naranjas son de Valencia", explica, a lo que la consejera responde rápidamente "Eso no lo digas".

"Di que son de Valencia, nadie lo va a comprobar" dice Mollà al encargado, sin ser consciente de que estaba siendo grabada. Ximo Puig, que escucha la conversación, decide no intervenir. Al difundirse el vídeo a través de Twitter, PPCV y el PP de la Comunidad Valenciana han mostrado su rechazo.

Miguel Barrachina, portavoz de Agricultura del PP, ha cargado contra Mollà en las Cortes Valencianas declarando que "si tiene un poco de decencia, debería pedir perdón a todo el sector y presentar hoy mismo su dimisión por su falta de sensibilidad. No todo vale en política". "Es la demostración de que todo es ‘fake’ en el gobierno de Puig, quien sonríe y asiente" ha declarado.