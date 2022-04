Los planes que seleccionamos cada semana componen una de las posibles propuestas para disfrutar del ocio y la cultura de forma variada. Son un hilván de Madrid que no pretende conformar un cuerpo definitivo e inamovible, porque nada lo es. En esta ocasión es más que pertinente la metáfora porque podremos revisar tres décadas de moda en Madrid; echar un vistazo a través de un escaparate en el Teatro Fernán Gómez; divertirnos activamente y en familia; retomar las procesiones tras dos años aciagos; pasear por el Botánico y sus exposiciones; o asistir en directo a La Traviata que se representará en Londres.

1. Teatro. 'Tea Rooms' en el Teatro Fernán Gómez

Las seis actrices que interpretan 'Tea Rooms' en el Fernán Gómez Adolfo Ortega

Tea Rooms es el primer montaje de producción propia que se estrena en el Teatro Fernán Gómez, dirigido y versionado por su actual directora artística, Laila Ripoll. Esto ya sería algo digno de celebrar, pero todavía lo es más que la calidad de la función sea sobresaliente y además haya servido para reivindicar la figura olvidada de una novelista como Luisa Carnés. La escritora nació en el Madrid de 1905, en una familia humilde y numerosa, y a los once años tuvo que abandonar la escuela para entrar a trabajar en un taller de sombrerería. Más tarde, también ejerció de camarera de un salón de té. De esta experiencia, y probablemente de todo lo que habría observado en ambientes similares, surgiría la novela Tea Rooms en el año 1934, que fue recibida con entusiasmo por la crítica de la época pero al cabo de los años perdería protagonismo, como tantas otras.

Tea Rooms nos sumerge en el universo cerrado y oculto de unas jóvenes dependientes de un salón de té que no tratan habitualmente con el público, sino que preparan las bandejas con dulces y los encargos que se realizan, en jornadas de 10 horas diarias. Expone un crisol de situaciones personales y sociales que confluyen en aquel ambiente opresivo donde la sumisión era la actitud que, finalmente, todas ellas debían adoptar, independientemente de sus diferencias de caracteres y puntos de partida. La sumisión ante la persona que simboliza el poder, Teresa, interpretada con rotundidad por Silvia de Pé. Apenas se abren pequeñas ventanas para mostrar sus verdaderas personalidades con espontaneidad, cuando la encargada se ausenta.

Escenografía de Arturo Martín Burgos para 'Tea Rooms' Adolfo Ortega

La función avanza con ritmo pausado y constante, manteniendo el interés y el pulso dramático, conducido por las intervenciones puntuales de un personaje que se reconoce como el 'alter ego' de Luisa Carnés, Matilde, interpretado impecablemente por Paula Iwasaki. Otro personaje crucial es la más veterana del grupo, Antonia, que ejerce como una especie de madre de todas las demás. La actuación de María Álvarez es magistral, aportando una humanidad y convicción abrumadoras. Realmente todas las actrices están fantásticas y algunas de ellas doblan papel, como Clara Cabrera y Carolina Rubio, que merecen aplauso multiplicado. Elisabet Altube borda su personaje de Trini.

Los días se suceden, las estaciones avanzan y vemos los días pasar a través de un escaparate que da a la Plaza de Isabel II, recreado por una proyección de video a cargo de Emilio Valenzuela. Un audaz y elegante recurso técnico. El aprovechamiento del espacio escénico también es muy destacable en esta función y constituye uno de los muchos elementos que han contribuido al éxito de la obra. Tanto es así que se ha anunciado la prórroga de las funciones una semana más, hasta el 30 de abril.

El grupo de actrices dirigida por Laila Ripoll en 'Tea Rooms' MarcosGpunto

Finalmente, no me resisto a relatar un punto de vista que quizás resulte de interés aunque no haya que extraer consecuencias generales. La configuración de la escueta sala Jardiel Poncela, con las gradas rodeando el escenario, me permitió la experiencia de contemplar al público, muy próximo a la acción, mientras se desarrollaba la representación. Bien es cierto que se trataba de un público un tanto particular, porque me correspondió una función destinada abrumadoramente a -intuyo- estudiantes de Bachillerato. La visión general de la masa fue la de un bullir continuo: cabeceos, giros y cuchicheos. No paraban. De vez en cuando, algún móvil caía del pantalón de chándal con estruendo. La desidia hizo que estos individuos -fundamentalmente ejemplares machos- fueran deslizándose poco a poco en sus asientos hasta dejar las posaderas en vilo. Todos ellos lucían ese corte de pelo en forma de cataplasma o nido de cigüeña. Contemplar a alguno de estos pingos, murmurando sin parar, repantingado, con la napia asomando por encima de la mascarilla y las deportivas entrando casi en la jurisdicción de las actrices, me causó una impresión entre el desaliento y la irritación.

¿Cuánto de lo expresado en Tea Rooms pudo calar bajo esas cataplasmas? No lo sé, pero lo cierto es que al salir del teatro sólo se les oía hablar de Benzemá. En cualquier caso, la continuidad de las funciones es una excelente noticia y el refrendo del público -el que acude al teatro sin que le impongan asistir-, hace justicia a una producción modélica.

2. Exposición. La moda en Madrid entre 1940 y 1970

Exposición en la Sala El Águila sobre la moda en Madrid (1940-1970) Adolfo Ortega

En Madrid. Una historia de la moda, 1940-1970 presenta en la Sala el Águila, hasta el 22 de mayo, un recorrido cronológico sobre la historia de la moda en nuestro país, centrada en nuestra capital. Arranca en la España de la posguerra, en un Madrid que trataba de recuperar la vitalidad, donde empezaban a surgir los grandes nombres de la alta costura española. Su expansión y repercusión en el extranjero también es visible en la exposición, mostrando cómo empezaban a ocupar un lugar destacado en del circuito de las capitales de la moda europea, impulsados por el creciente turismo y la proyección internacional de España.

La exposición aborda la doble vertiente, pública e interna, de la moda a través de más de un centenar de imágenes de los fondos fotográficos de Santos Yubero, Portillo, Contreras y Muller, conservados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y de otros archivos y colecciones como los de Basabe, Campúa o José María Lara.

La colección de fotografías es excepcional, la belleza y elegancia está presente en todas y cada una de ellas, pero a esto se unen documentos de archivo, objetos de taller y, por supuesto, piezas textiles de diseñadores como Christian Dior, Elio Berhanyer, Herrera y Ollero o Marbel. También se han recopilado revistas y piezas audiovisuales que completan un panorama fascinante.

Modelos de Pertegaz en el Retiro (1948) Nicolás Muller. Fondo ARCM

Junto a los grandes nombres de la alta costura, se presenta la investigación de diferentes oficios vinculados a la moda, tradicionalmente invisibilizados, a través de un mapa de Madrid donde se recogen las ubicaciones históricas de las casas de costura, las boutiques, las tiendas, los talleres de modistas, los grandes almacenes y los proveedores.

En las pantallas de la sala se muestran fragmentos de películas españolas que denotan el especial cuidado que en todas ellas se puso para dotarlas de un vestuario de gran nivel. Es un aspecto que quizás todos habremos pasado por alto en un visionado poco atento de ciertas películas, pero esta exposición puede animarnos a regresar a ellas atendiendo a ese apartado. Se muestran fragmentes de filmes de Edgar Neville, Luis Marquina o Juan Antonio Bardem.

Aquí dejo el documental realizado para ilustrar la exposición, con entrevistas y testimonios relacionados con el mundo de la moda, muy recomendable como introducción a una preciosa y elegante exposición que no deben perderse durante estos días.

Al ser de entrada libre, conviene ser madrugadores para llegar a la exposición, o directamente intentar reservar una de las visitas guiadas.

3. Diversión en familia. 7Fun! en Alcalá de Henares

Actividades de escalada en 7Fun! Center de Alcalá de Henares Cedida

Este fin de semana largo proponemos una alternativa para realizar una actividad lúdica y física en familia, en un gran espacio con múltiples opciones. Algunas de ellas son una adaptación de actividades que se realizan habitualmente en espacio naturales, pero al vivir en una gran ciudad podemos no tener esos lugares al alcance de la mano.

Esto ha dejado de ser un problema, ya que existen numerosas alternativas para realizar estas actividades en nuestra misma ciudad, como puede ser la escalada o el surf -cuando el tiempo acompañe-, gracias a la existencia de centros que cuentan con instalaciones como es el caso de 7Fun!, la empresa de espacios recreativos de ocio multiaventura, que cuenta con cuatro centros en España, uno de ellos en Alcalá de Henares. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Funnyclimb y Climbing: la escalada es un ejercicio que requiere cierta concentración y coordinación, lo que fomenta la atención plena, liberando a nuestra mente de las preocupaciones que nos rondan, minimizando la sensación de ansiedad y estrés. Todo ello mientras entrenamos nuestro cuerpo, poniendo a trabajar numerosos músculos, o quemamos un gran número de calorías con tan solo una sesión. 7Fun! cuenta con dos espacios de escalada, para seleccionar el más adecuado a nuestras condiciones.

Softplay: un moderno circuito de toboganes, obstáculos, parques de bolas y muchos más alicientes donde los pequeños pueden pasarse horas y luego no hay forma de sacarlos de allí.

Saltos sobre cama elástica en 7Fun! Alcalá Cedida

Jumping: un conjunto de camas elásticas con diseño muy atractivo, para grandes y pequeños. ¿Quién no prefiere botar antes que votar? Además así nunca surgen los remordimientos ni las decepciones con la papeleta elegida.

Immotion VR: lo último en experiencias de realidad virtual en un espacio controlado y con muchos escenarios para disfrutar. Sin miedo a estamparte contra el aparador, como ocurre en los videos de ‘fails’ que vemos en instagram.

Todo esto podemos encontrarlo en el centro 7Fun! de Alcalá de Henares.

4. Tradición. Procesiones de Semana Santa... ¡y las torrijas!

La procesión de los Estudiantes volvió a salir este año Adolfo Ortega

La Semana Santa se inició este año, como es norma en Madrid, con las procesiones del Domingo de Ramos, que recorrieron la calle Mayor y el barrio de Palacio con gran intensidad y recogimiento, como la de los Estudiantes, que parte de la Basílica Pontificia de San Miguel. Miles de personas de aquí y de allá se acercan a la ciudad estos días para acompañar los pasos que recorren las calles de Madrid.

El ambiente creado por el redoblar de los tambores y trompetas, las estupendas bandas de música que marchan tras los pasos y la plasticidad de los nazarenos y cofrades son una de las señas de identidad de la Semana Santa en España, y en Madrid tienen un carácter cada año más esencial. No hay que olvidar a los costaleros, protagonistas ocultos de estas procesiones, a los que hemos visto ensayar sus recorridos desde hace semanas, y que ahora, después de un par de años de obligado parón, cumplirán su sueño de portar las figuras de su devoción.

Cartel oficial de Semana Santa 2022 en Madrid Kike de la Rubia

Madrid conmemora intensamente la pasión y muerte de Jesucristo, no sólo en la exaltación de su devoción, sino en la celebración de otros actos culturales paralelos. Conciertos de música sacra conviven con las procesiones de las distintas cofradías que recorren las calles del centro de Madrid con los pasos que llevan preparando durante todo el año. Además, los mejores restaurantes y pastelerías de la ciudad añaden a sus cartas platos típicos de Semana Santa con un toque castizo. ¡Esas torrijas! No dejen de probar las de El Riojano, Vait, La Santiaguesa o Villaroy’s, todas ellas estupendas.

Nazarenos y Cristo crucificado en la Calle del Lazo Adolfo Ortega

Entre las procesiones que quedan (ver aquí el mapa de todas ellas), destacan el miércoles la de Los Gitanos, que sale de Nuestra Sra. del Carmen a las 20:15h; la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, que parten el jueves día 14 a las 19:45h de la Real Colegiata de San Isidro (Toledo, 37); la de Jesús el Pobre, que el mismo día sale a las 19h de la iglesia de San Pedro el Viejo (Nuncio, 14); o la del Santo Entierro, el día 15, que con origen en la parroquia de Santa Cruz (Atocha, 6) comenzará su recorrido a las 20h.

Fuera de la zona centro, una de las procesiones más famosas es la del Divino Cautivo (día 14, 19h), con salida en el Colegio Calasancio (General Díaz Porlier, 58), en el Barrio de Salamanca.

5. Ópera en cine. 'La Traviata' en directo desde Londres

Producción de 'La Traviata' en el Covent Garden de Londres Tristram Kenton

Este miércoles 13 de abril, a partir de las 19:45 horas, vía satélite desde el Covent Garden londinense, llega a más de 80 cines y salas de España, y 800 en 18 países, la famosa ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En Madrid serán diez cines donde podrá verse este evento en riguroso directo. Aquí puede consultarse la lista.

La impresionante producción del director inglés Richard Eyre, creada en 1994, regresa este año con Pretty Yende en el rol de Violetta. Un elenco internacional que incluye al tenor estadounidense Stephen Costello y al barítono griego Dimitri Platanias.

Cuenta con suntuosos diseños de Bob Crowley, inspirados en la 'Belle époque'. Ha sido una de las óperas más representadas en la Royal Opera House londinense, donde se han realizado más de 550 representaciones desde su estreno.

Aclamada por sus exquisitos decorados, su lujoso vestuario y su inolvidable puesta en escena, está producción está ambientada en el París del siglo XIX, una ciudad de contrastes: sofisticación y frivolidad, amor y lujuria, vida y muerte.

La ópera consta de tres actos y podrá verse en los cines con subtítulos en español y una calidad de sonido excepcional, sobre todo con los equipamientos que tienen las salas actuales. Una magnífica oportunidad para acercarse al mundo de la ópera, los que no lo conozcan; o de disfrutar de una gran producción, los que ya sean aficionados.

6. Exposición. Los 'Códices iluminados' en el Botánico

Exposición de códices botánicos en el Palacio de Villanueva Adolfo Ortega

M. Moleiro, la editorial más prestigiosa del mundo especializada en reproducir manuscritos iluminados, exhibe en el Jardín Botánico la exposición Plantas y flores curativas en los códices iluminados (siglos X-XVI) que se puede visitar en el Pabellón Villanueva hasta el próximo 22 de mayo. Además contamos con el aliciente del florecimiento de los tulipanes, que se encuentran estos días en su momento álgido en el jardín, con lo que la visita se complementa perfectamente con un buen paseo alrededor del vergel.

Como eje principal, la exposición muestra una reproducción del códice Dioscórides de Cibo y Mattioli. En esta extraordinaria obra, Gherardo Cibo (1512-1600), genial artista y botánico, recogió una selección de textos botánicos y médicos tomados del médico sienés Pietro Andrea Mattioli (1501-1577), ilustrándolos con más de 160 fascinantes miniaturas de plantas y paisajes que se encuentran entre las más bellas del Renacimiento. De esta obra se muestra el facsímil que cuidadosamente ha editado M. Moleiro, como ocurre con el resto de obras mencionadas.

La exposición es un homenaje a la ciencia botánica y a la medicina antigua preservadas en los códices iluminados. Cada folio de los manuscritos expuestos nos recuerda el largo camino que recorrió la humanidad para entender la riqueza del mundo vegetal y sus beneficios para la salud.

También ocupó un lugar primordial el Tacuinum Sanitatis, un tratado de salud muy difundido en los siglos XIV y XV, cuyo contenido sigue siendo, sorprendentemente, de gran actualidad. Basado en las tablas que el médico cristiano, nacido en Bagdad, Ibn Butlân escribió en el siglo XI durante una epidemia de peste, la obra gira en torno a seis elementos y sus compensaciones para mantener la salud y evitar el estrés: la comida y la bebida, el aire y el ambiente, el ejercicio y el reposo, el sueño y la vigilia, las secreciones y excreciones de los humores, y los movimientos o afectos del ánimo.

Mapas expuestos en el Jardín Botánico Adolfo Ortega

Coincidiendo este año 2022 con el V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra, la muestra se cierra con un broche de oro: la Cartografía de los Descubrimientos, lujosamente decorada con flora y fauna exótica, espejo de las novedades que el Nuevo Mundo trajo a los europeos. Un conjunto fascinante de mapas, en el que uno siempre es empeña en encontrar su pueblo -¡¿y Albacete no sale?!

En definitiva, la exposición gira en torno a una treintena de tesoros bibliográficos que representan los pilares sobre los que se fundamenta nuestra cultura. Sus originales se conservan en las bibliotecas y museos más importantes del mundo: Metropolitan Museum of Art, Morgan Library & Museum, British Library, Bibliothèque Nationale de France, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, etc. Al menos podremos ver sus reproducciones reunidas como un conjunto prodigioso de saberes.