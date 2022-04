Iker Jiménez, sobre el positivo en covid de Carmen Porter y su hija: "¿Por qué ellas sí y yo no? No es una gripe más"

Iker Jiménez continúa solo al frente de Cuarto milenio y Horizonte, programas que normalmente presenta junto a su mujer, Carmen Porter, ausente en las últimas entregas por haber dado positivo en covid.

No obstante, la periodista, que ha estado confinada junto a su hija Alma, también positivo, ha anunciado que ya da negativo.

En este sentido, Iker aprovechó el último programa de Cuarto milenio para hacer una reflexión sobre la enfermedad y las medidas que se van a poner -o quitar- para luchar contra ella.

"Mi hija lo trajo del cole, ese lugar que es tan seguro, pero eso es una mentira increíble porque no hay ningún lugar seguro realmente, no existe… y Carmen tuvo su fiebre y sus historias. Para algunos es una gripe más, pero yo creo no es exactamente como una gripe", comentó el pasado domingo el presentador.

Iker opinó también sobre el hecho de "seguir adelante" y tomar ciertas medidas. "Es mejor que las cosas bajen de un primer plano a un segundo plano. A mí lo de quitar las mascarillas me parece precipitado. Veremos a ver. No se hace con criterio, se hace por otros motivos", añadió.

Además, a Jiménez le extraña que él no haya sido contagiado tras haber estado en contacto con su hija y, en cambio, su mujer sí: "Lo que no puedo entender es por qué yo no lo he cogido. Con mi hija tengo una relación de jugar bastante, de abrazarnos... Entonces, ¿por qué Carmen y la niña sí y yo no? ¿Y por qué después de dos años no sabemos? ¿Hay algo genético? ¿Tiene algo que ver el grupo sanguíneo?", se pregunta.