Marta López Álamo salta a la televisión por 'culpa' de Kiko Matamoros y 'Supervivientes': "Me ha costado bastante"

Kiko Matamoros ya ha puesto rumbo a Supervivientes. Según ha contado su pareja, la modelo Marta López Álamo, el colaborador y el resto de los concursantes de esta edición que está a punto de empezar ya están confinados "por el covid".

De esta forma, Marta confirma que el estreno del reality de Telecinco es inminente. También lo es su salto televisivo, ya que, tal y como ha confirmado la modelo, será ella la que defienda en plató a su pareja.

"Como se ha dicho en varios programas de televisión, yo voy a estar en plató defendiéndolo, y lo voy a defender a él exclusivamente, solo porque él está ahí. No podía ser de otra manera", relata para sus seguidores a través de sus redes.

La modelo, no obstante, se muestra visiblemente preocupada ante esta nueva aventura, también para ella. "Es un paso que me ha costado bastante dar, pero no pasa nada", manifestaba López. "Yo siempre digo que 'donde vayas, es como vayas', y yo soy una persona que voy a seguir siendo como soy, independientemente de si vaya a un plató a defender a mi pareja o no".

La influencer hace, de nuevo, hincapié en sus seguidores. "Lo quería contar por aquí porque quiero naturalizarlo con vosotros, compartirlo con vosotros y que me deis apoyo, tanto a mí como a él, si así lo consideráis. Yo voy a tener altos y bajos, porque al final se va tu novio y nunca te has separado de él", asegura.

Por eso, ha buscado el cariño de su madre. Esta primera semana que estoy sin él se viene mi madre, porque, al final, cuando vives con una persona... No sé, necesito amor de mi madre", reconoce.