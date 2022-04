Juanra Bonet pide ayuda a uno de los concursantes de '¡Boom!' para solucionar un descuido

Los Romanienses fueron los rivales de Los Sindulfos este lunes en ¡Boom!, pero fue Álvaro el que más destacó entre sus compañeros, ya que Juanra Bonet le reclamó para que solucionara un descuido.

"He cambiado cinco veces seguidas sobre qué carrera quería hacer hasta que me di cuenta que el Periodismo y la televisión me gustan mucho", le comentó el concursante al presentador.

Álvaro añadió que "creo que he nacido para salir en la tele", provocando las risas en el plató del concurso de Antena 3. "¡Qué me dices!", exclamó Bonet al escucharle. Pero el joven no se quedó ahí, sino que se ofreció a ayudarle en el programa.

Juanra Bonet y los concursantes de '¡Boom!'. ATRESMEDIA

El presentador encontró la forma: "Puedes bajar las escaleras y pedirle a una persona del equipo que me dé el pinganillo, por favor, que se me ha olvidado", reconoció Bonet entre risas.

"Esto cuenta como becario, ¿no?", le dijo Álvaro. El conductor del programa le contestó que "cuenta como prácticas", y el participante no lo dudó y fue a por él inmediatamente, ayudando al presentador en su descuido.