Marian empata con Orestes en su primer 'Rosco' de 'Pasapalabra': "Se lo dedico a mi padre"

Tras vencer a Fer en La Silla Azul de Pasapalabra este lunes, Marian se enfrentó a Orestes en El Rosco por un bote de 886.000 euros. Además, la castellonense quiso dedicarle su primera participación en la última prueba del concurso de Antena 3 a su padre.

"Hoy cumple 84 años, vive solo, a unos metros de mi casa y todos los días, antes de las 20:00 horas me llama para que no me pierda La Silla Azul, a las 20:40 horas por si me he despistado con la publicidad y cuando acaba, para ver cuantas he acertado", comentó la nueva concursante.

¡Qué caprichoso es el destino! 🤩 Descubre el precioso motivo por el que @mariansegorbe le ha dedicado 'El Rosco' de #Pasapalabra493 a su padre. 💙 https://t.co/WXmqd0fXxK — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 11, 2022

Orestes fue el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal, que contó con los 162 segundos acumulados en el programa del día para disputar su Rosco 129. El burgalés respondió cuatro letras antes de ceder el turno a su nueva adversaria.

Marian, por su parte, contó con 146 segundos en su marcador para enfrentarse a su primer Rosco de Pasapalabra. Tras consumir 10 segundos en contestar la A y la B, la castellonense decidió pasar palabra.

Ambos fueron intercambiando turnos hasta que Orestes fue el primero en concluir la primera vuelta. El burgalés llegó con 19 aciertos, sin fallos y con 49 segundos de tiempo para responder las seis letras que le faltaban.

La castellonense, por su parte, comenzó la segunda vuelta con 15 aciertos, sin errores y tan solo 32 segundos para contestar las nueve letras que le restaban. Al llegar a la J señaló que "no la tengo clara, pero si no arriesgo, no tengo lanada que hacer".

Se la jugó y falló, pero Orestes también se equivocó en la E, por lo que llegaron al final empatados a 21 aciertos y un error. De esa manera, ambos se libraron de jugarse la continuidad en el concurso gracias a ese empate y ninguno jugará La Silla Azul en el siguiente programa.

"No voy a margarle el debut a Marian, empecemos bien, y creo que nos hemos ganado dormir a gusto hoy", admitió el burgalés antes de dejar pasar el tiempo para empatar y concluir el programa del día.