Prepara el Día del Libro con los últimos lanzamientos editoriales

Todavía quedan algún día para que el 23 de abril celebremos el Día del Libro 2022 y en Cataluña la festividad de Sant Jordi, pero ya podemos calentar motores para disfrutar la gran fiesta de los libros con un código descuento Casa del Libro que nos permita conseguir las novedades y éxitos editoriales con un descuento mayor.

¿Por qué se celebra el Día del Libro?

Aunque históricamente no sea rigurosamente cierto, se admite en general que el 23 de abril se designa como Día del Libro porque en esa jornada tan especial murieron autores como Cervantes, Shakespeare o Garcilaso de la Vega y nacieron otros como Maurice Druon, Josep Pla o Vladimir Nabokov.

Ante esta proliferación de autores relacionados con ese día se decidió declararlo Día del Libro y con él a todo abril como mes del libro.

Además, el 23 de abril se celebra Sant Jordi, patrón de Cataluña, y se hace regalando un libro y una rosa. Una tradición que se ha extendido a buena parte del resto de España.

Antes de que llegue el Día del Libro puedes ir eligiendo los títulos que te gustaría regalar o llevarte en esta selección de Casa del Libro. Las novedades editoriales serán, de nuevo, las grandes protagonistas.

Titulos para el Día del Libro M20M

'El castillo de Barbazul', Javier Cercas

Tercer libro de las novelas de la Terra Alta de Javier Cercas. El castillo de Barbazul, al igual que las dos novelas anteriores, sigue la vida de Melchor Marín, que ya no es policía y vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Tras una discusión por ocultarle cómo murió su madre, Cosette decide irse de vacaciones a Mallorca, pero no regresa. Melchor viaja a la isla para encontrar el paradero de su hija. Si te gustaron Terra Alta e Independencia, no te puedes perder el cierre de la trilogía.

'Pierde grasa con comida real', Carlos Ríos

La primavera acaba de empezar y el verano y la playa están a la vuelta de la esquina. Llegan las prisas por adelgazar, las "dietas milagro" y los excesos cuando no se alcanzan las metas. Ante todo esto se rebela Carlos Ríos que ofrece en Pierde grasa con comida real una guía para lograr una composición corporal saludable.

Es decir, facilita las claves para perder peso paulatinamente, sin ultra procesados ni sustitutivos y, por supuesto, sin renunciar al real fooding. Si de verdad quieres perder peso sin poner en riesgo tu salud y de forma permanente, este es tu libro.

'El día que dejó de nevar en Alaska', Alice Kellen

El día que dejó de nevar en Alaska es una novela romántica de segundas oportunidades centrada en Heather, una joven que decide mudarse a un pueblo de Alaska. Allí trabaja de camarera en un bar con un dueño que parece odiarla, pero con el que pronto surgirá una relación que sacará a la luz el pasado de los dos. Alice Kellen es una de las escritoras 'New Adult' más leídas en España y esta es una de sus novelas más interesantes. Una historia de almas perdidas que deciden darse una nueva oportunidad.

Titulos para el Día del Libro M20M

'Lascivia', Eva Muñoz

Lascivia es la primera parte de la trilogía Pecados Placenteros y narra la vuelta a su puesto de Rachel James, una teniente del ejército. Allí se encontrará con que hay un nuevo coronel al mando con el que emprenderá una tormentosa relación.

Esta novela de Eva Muñoz se centra en el mundo militar y en el de la mafia y aborda una relación cargada de traiciones, infidelidades y mucho sexo. Una novela erótica de alto voltaje que no hay que perderse.

'Las casualidades no existen', Borja Vilaseca

Las casualidades no existen es el libro con el que Borja Vilaseca trata de explicar que todo lo que nos sucede lo hace para que podamos aprender y crecer espiritualmente. El autor apuesta por una espiritualidad vivida en libertad y lejos del concepto tradicional de las religiones. Una espiritualidad que se acerca a la filosofía oriental y que cambia nuestra forma de entender el mundo y relacionarnos con las personas.

'De sangre y cenizas', Jennifer L. Armentrout

Poppy es la Doncella y no puede amar ni desear a nadie porque debe mantenerse perfecta para los Dioses. Poppy no quiere su destino, pero el futuro de su pueblo depende de él. Las cosas empeorarán cuando Hawke, un atractivo guardia, empiece a tentar a Poppy con una nueva vida. Las líneas entre lo correcto y lo que no lo es se difuminan y la posibilidad de una nueva vida se abre con unas consecuencias que nadie es capaz de prever. De sangre y cenizas es una novela trepidante, sexy y llena de acción y giros inesperados.

Cualquiera de estos libros son un regalo perfecto para el Día del Libro, pero también como aperitivo para celebrar la llegada del mes del libro de la mejor forma posible: leyendo.