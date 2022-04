Ana utiliza un curioso método para tranquilizar a Iván, su cita en 'First dates'

Los nervios suelen jugar una mala pasada a los comensales de First dates, que, superados por el entorno, las cámaras y las ganas de encontrar el amor, se quedan sin palabras. Como le pasó este lunes a Iván.

Ana fue la primera en llegar al restaurante de Cuatro y le comentó a Lidia Torrent que "la sociedad está muy mal. Los tíos van a lo que van, a pasar el rato y después, si te he visto, no me acuerdo. Por eso ya no quedo con chicos".

"Estoy preparada para enamorarme. El próximo chico que le presenté a mi padre tiene que ser el definitivo, pero es que con el último dije lo mismo y mira...", admitió la algecireña entre risas.

Su cita fue Iván, que comentó en su presentación que "soy muy inseguro por mi timidez, me da vergüenza conocer a las personas". El sevillano se quedó muy callado al conocer a Ana, que le preguntó: "¿Qué te pasa?".

Él solo acertó a decir que estaba muy nervioso y a la administrativa se le ocurrió una curiosa solución para tranquilizar a su cita: "¿Quieres que te dé un abrazo?". Y ambos se levantaron para fundirse en uno.

Iván y Ana, en ‘First dates’. MEDIASET

"De primeras me cuesta mucho trabajo entablar una conversación con alguien, pero cuando pasa el tiempo, se me va quitando", reconoció Iván antes de que Torrent les llevara a su mesa para cenar.

Ana comentó en la velada que "le he notado en la mirada que era muy tímido y vergonzoso". Para romper el hielo, la algecireña le preguntó por su cumpleaños para saber su signo zodiacal: "Eres Libra... nunca cuadro con ellos", comentó ella torciendo el gesto.

Al final, Iván superó su timidez y sí que quiso tener una segunda cita con Ana para ver si llegamos a algo o no". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar con el sevillano: "Tengo mucho que conocer en él".