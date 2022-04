Personal del hospital identifica al hijo de Ghali como la persona que aportó el pasaporte falso al ingresarlo

Una trabajadora del Hospital San Pedro de Logroño ha asegurado que Luali Brahim sid El Mustafá, hijo del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pudo ser la persona que aportó el pasaporte falso al centro sanitario la noche del 18 de abril de 2021 en que el político saharaui ingresó para tratarse de un COVID agravado, tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza sin pasar por controles fronterizos ni de documentación.

Así lo ha indicado la empleada que inscribió al político saharaui en el servicio de admisiones del hospital, al declarar este lunes en calidad de testigo y por videoconferencia ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, a cargo de la investigación sobre la entrada en España de Ghali. Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que la mujer, aunque en un principio no ha logrado identificar al individuo que ingresó a Ghali, finalmente ha aportado una descripción que coincidiría con el hijo del líder del Polisario.

La testigo ha sido citada en el marco de la investigación en la que hasta ahora figura únicamente como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. El juez Rafael Lasala acordó su comparecencia con la intención de esclarecer el presunto delito de falsedad documental que denuncia una de las acusaciones del procedimiento a raíz del pasaporte que se entregó al Hospital San Pedro a nombre de Mohamed Benbatouche para ingresar a Ghali.

Según las pesquisas, dicho pasaporte fue emitido el mismo 18 de abril de 2021 por las autoridades de Argelia, quienes -de acuerdo a la declaración de la propia exministra- habían avisado de que quien volaba a España era Brahim Ghali.

Las mismas fuentes presentes en el interrogatorio han explicado que la testigo ha asegurado al juez que recibió el pasaporte en físico y que hizo una copia, aunque no lo introdujo en el sistema. Ha indicado, además, que hizo firmar al "representante legal" del paciente una hoja para que asumiera los gastos del servicio, valorados en unos 160.000 euros. El hombre, sin embargo, no rellenó los datos relativos a su nombre, algo en lo que no reparó la testigo.

Pedirán declaración del hijo de Ghali

La mujer ha indicado que desconoce el nombre y que no pudo identificar en el sistema a la persona que ingresó a Ghali. Ante esta situación, el juez instructor ha pedido a la testigo que describiera el físico del hombre al que se refiere como "representante legal".

La trabajadora del hospital ha insistido en que, con la mascarilla, no le fue posible identificar muy bien al individuo, pero ha llegado a dar algunas descripciones: ha estimado que tendría unos 35 años y que hablaba con acento árabe.

Al hilo, el juez le ha exhibido una fotografía de Luali Brahim Sid el Mustafá, hijo de Ghali, y le ha preguntado si se parecía. La testigo ha asegurado que podría tratarse de él. Una de las acusaciones ya ha adelantado que pedirá al Juzgado que se cite a declarar como testigo al descendiente del líder del Polisario.

En el marco de la declaración, la empleada del hospital ha asegurado que recibió la visita de sus jefes del servicio de admisión y que les explicó lo sucedido la noche que llegó Ghali. Está previsto que una de las acusaciones también pida las declaraciones de dichos cargos, según han indicado fuentes del procedimiento.

Asimismo, el juez de Zaragoza que instruye el caso de la presunta entrada ilegal en el país de Ghali citará al hijo del político saharaui para que informe acerca de la identidad del acompañante que firmó, sin identificarse, el documento de compromiso de pago de los gastos generados en el Hospital San Pedro de Logroño.

Pendientes de los recursos

La declaración de esta mujer y las nuevas pruebas testificales solicitadas mantienen abierta la instrucción, a falta de que la Audiencia de Zaragoza se pronuncie sobre los recursos planteados por la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para solicitar el archivo del caso en relación a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, como investigada por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.

A estos recursos se suma el planteado por el letrado de la acusación popular, el abogado Antonio Urdiales, para solicitar que se mantenga también como investigado al exjefe de Gabinete de Laya, Camilo Villarino, exculpado recientemente por el instructor en un auto en el que acuerda el sobreseimiento del caso en relación a él.

En declaraciones hechas a Efe tras la declaración de la funcionaria que tramitó la admisión de Ghali en el hospital riojano, Urdiales ha asegurado que, con las nuevas pruebas testificales solicitadas, se trata de que "una estafa consumada no salga gratis" a los responsables.

Este letrado mantiene, por otra parte, que tanto González Laya como Villarino incurrieron en un presunto delito de prevaricación al vulnerar "de pleno" el reglamento de Schengen, la legislación de extranjería y el propio protocolo de base zaragozana, donde aterrizó Ghali con su escolta el 18 de abril.

A su juicio, cometieron este delito de prevaricación con independencia del de encubrimiento cometido al "ocultar" la presencia de Ghali al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que mantenía al líder polisario como investigado por asesinato y terrorismo.