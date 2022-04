Lucía Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', sufre los primeros síntomas del embarazo: "He empezado a tener náuseas"

Lucía Sánchez cumple un mes de embarazo y su cuerpo ha presentado los primeros síntomas. Debido a esto, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones no ha podido disfrutar como pretendía del Domingo de Ramos.

Aunque la influencer comentó en sus historias que no tenía muchas ganas de salir, iba a hacer un esfuerzo, ya que era la primera Semana Santa tras dos años sin celebrarse.

Se arregló y se fue a la calle para ver los primeros pasos de la festividad, pero no duró más de cinco minutos. "Primero me ha parado una persona, después otra ha empezado a fumar a mi lado. Me ha empezado a entrar un hambre… qué fatiga. He empezado a tener arcadas", contaba en sus historias.

"Me he tenido que venir corriendo a mi casa sin ver nada. Tenía la cara blanca. Me ha bajado la tensión y me he tenido que poner con los pies en alto. Un show", ha continuado la gaditana explicando sus dolencias a sus seguidores.

Pero para la calma y tranquilidad de todos, ha concluido diciendo que, tras llegar a casa, su madre le preparó un zumo de naranja para recuperar fuerzas.

No ha sido un buen comienzo de vacaciones para Lucía, que se encuentra en Cádiz arropada por su familia y amigas tras su ruptura con el que va a ser el futuro padre de su bebé, Isaac Torres.