El Col·legi d'Infermeria de València exigeix que s'actualitze la borsa de Sanitat amb la puntuació dels contractes COVID

En eixe sentit, assenyalen que els departaments de salut començaran a contactar amb els professionals inscrits en la borsa de salut a partir del 20 d'abril per a cobrir aquestes "insuficients" places. Sobre aquest tema, assenyalen que aquesta circumstància genera "un considerable greuge comparatiu" perquè en l'anunci que va fer la consellera Ana Barceló, el passat dia 5, deixava clar que l'objectiu final de l'increment de la plantilla se centrava a "transformar els contractes COVID vigents.

BAREMACIÓ MAJOR

Així, el Col·legi recorda que per a premiar l'esforç durant la crisi generada per la pandèmia, Sanitat va establir una baremació major (just el doble) per als professionals que hagueren treballat amb contractes Covid en l'estat d'alarma. Per açò, es demana que Sanitat actualitze la seua borsa de treball i incloga la puntuació que han obtingut tots els infermers que han prestat els seus servicis durant el període Covid, fins a l'últim moment d'adjudicar les places.

En aquesta línia, adverteix que mantindre desactualitzada la borsa de Sanitat suposa "perjudicar els professionals d'Infermeria que han sigut "la barrera de contenció" enfront de la pandèmia, "molt més allà del que la seua haver dels obligava contra el virus més terrible i despietat que poguérem imaginar i que tantes vides s'ha cobrat".

Una borsa que, a més, haurà de tornar-se a actualitzar després de la fase inicial que començarà l'1 de maig, quan s'escometa la segona fase a partir de setembre de contractació amb la resta de places (960 llocs).