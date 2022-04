Team Heretics, el equipo de eSports de The Grefg, baneado de Twitch tras emitir contenido para adultos durante un directo

Una nueva cuenta ha sido baneada de Twitch por incumplir las leyes de conducta de la plataforma. Sin embargo, en esta ocasión parece que ha sido por culpa de un hacker informativo que se adentró en el directo del Team Heretics.

El equipo de eSports al que pertenece The Grefg se encontraba emitiendo en su canal el pasado sábado 9 de abril, cuando todos los espectadores se sorprendieron al ver un cambio de contenido radical.

Todo apunta a que un fallo de seguridad permitió a un pirata informático entrar dentro de la cuenta y comenzar a emitir contenido pornográfico durante apenas media hora con una media de 1.000 espectadores.

"Heretics":

Porque unos hackers han transmitido contenido sexual a través del canal de Twitch de @TeamHeretics. pic.twitter.com/y4zfHiE9hu — ¿Por Qué Es Tendencia? (@TendenciaPq) April 9, 2022

En su cuenta oficial de Twitter, el canal intentó quitarle hierro al asunto, asegurando que no volverían a colgar ese directo en internet. Por supuesto, Twitch dio de baja la cuenta de manera inmediata.

Igual este directo no lo resubimos… — Team Heretics (@TeamHeretics) April 9, 2022

A los pocos días pudieron demostrar que la emisión de esos vídeos para adultos no fue premeditada y ya han recuperado su canal, aunque la broma continúa por redes sociales.

Raro el contenido de TeamHeretics en Twitch últimamente. — Grefg =) (@TheGrefg) April 9, 2022

¡Muchas gracias a todos por el apoyo! 💪🏼💪🏼



Hoy hemos batido nuestro récord de viewers en Twitch. — Team Heretics (@TeamHeretics) April 9, 2022

No volvemos a traer hackers al programa. — Club 113 Podcast (@Club113Podcast) April 9, 2022

The Grefg habló en su perfil que su vida parecía "una simulación" tras el suceso. "Cada día me levanto pensando que ya nada me va a sorprender. Entro a Internet y POOM, me recuerdan que vivimos en una simulación", escribió con humor.