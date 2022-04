La 'tiktoker' Esperansa Grasia reacciona muy feliz al descubrir que la astróloga Esperanza Gracia sí sabe quién es: "¡Qué ilusión!"

Una de las sensaciones de TikTok es Esperansa Grasia, la creadora de contenido conocida por sus cómicos vídeos comparando la cultura española con la estadounidense con sus personajes Juanjo y Ashley.

La tiktoker, que en realidad se llama Gema Palacio, comentó en su entrevista con el 20minutos que eligió ese nombre "por la coña": "Cuando yo me creé el perfil esperaba que absolutamente nadie fuera a ver mis vídeos, salvo mis amigos. Entonces justo salió el anuncio de Esperanza Gracia, la mujer del horóscopo de Telecinco, y por la coña me puse ese nombre y así se quedó".

Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer y la joven de 21 años no podía evitar preguntarse si la astróloga en la que se basó ha llegado a conocer su trabajo o no.

En su última aparición en pódcast Menudo Cuadro ha confesado que la gente ha comenzado a confundirlas. Los presentadores, David Andújar y David Insua, han aprovechado para sorprenderla confirmando que la tarotista sí ha visto sus vídeos.

"Ayer hablé con ella por teléfono", ha explicado uno de los locutores: "Sabe quién eres, pero le daba apuro enviar un audio. Me dijo: 'Yo la he visto, es una cómica, muy graciosa'".

Unas palabras que hicieron muy feliz a Gema, que hasta ahora no se había atrevido a ponerse en contacto con ella: "Que ilusión me habéis hecho, me había dado cosa hablarla hasta ahora. Yo la quiero mucho".