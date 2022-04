"Ahora mismo veo una Francia demasiado descosida y quiero ponerla en orden en cinco años". Con esa frase, Marine Le Pen apeló a dos cosas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia: a la unidad de los 'enfadados' bajo su figura y a su imagen, ya sí, de presidenciable. Su padre se quedó a las puertas de ganar a Chirac en 2002 y a ella le sucedió lo mismo en 2017 frente a Emmanuel Macron. Ahora, el día 24 de abril, presidente y aspirante se volverán a ver las caras en una segunda vuelta que se prevé más ajustada que la de hace cinco años. Allí se encumbró un joven liberal que llamaba la centro. Ahora quiere sentarse en el Elíseo la que ha pasado de ser "la hija de" a encabezar la ultraderecha francesa con apariencia de moderada. ¿Puede ganar Marine Le Pen las elecciones?

La primera vuelta arrojó un dibujo más ajustado de lo que parece y serán los trasvases de voto los que deciden cuáles son en realidad las opciones de una mujer que ha preferido abandonar el extremo para presentarse como alguien "de Estado", capaz de aglutinar a quienes quieren un cambio en Francia, que vistos los resultados de la primera vuelta, no son pocos. Le Pen se ha quedado a cuatro puntos de Macron y los primeros sondeos para su cara a cara dictan una distancia de entre cinco y ocho puntos a favor del actual presidente.

Ahora, ¿dónde está realmente la clave? Pues precisamente en quienes no votaron a ninguno de los dos el pasado domingo. El 22% de los votantes eligieron a Jean Luc Melénchon y ese porcentaje es lo suficientemente importante como para que decida la segunda vuelta. El propio candidato de la Francia Insumisa pidió a los suyos "no dar ni un solo voto a Le Pen", pero si en lugar de irse a Macron esos electores se decantan por la abstención las opciones de Agrupación Nacional (otrora Frente Nacional) crecerán. Le Pen quiere hacer su proyecto lo más amplio posible y eso la ha obligado a 'vestirse' de moderación, huyendo de temas más divisivos y apelando por ejemplo a la economía, el poder adquisitivo de los franceses o los servicios sociales.

¿En qué se parecen los programas de Mélenchon y Le Pen?

Hay algunos puntos en común en los programas de Le Pen y de Mélenchon, aunque en el fondo no sean parecidos. Mélenchon quiere una "Francia no alineada" y fuera de la OTAN, igual que la candidata de RN. Además, ambos son escépticos con la UE. A nivel más concreto, son partidarios de subir las pensiones y limitar la subida de los carburantes. En cuanto a la jubilación, Mélenchon propone reducirla a los 60 años mientras Le Pen se niega a aumentar esa edad, ahora situada en los 65.

Él es partidario de subir ya el salario mínimo, mientras que Le Pen concreta mucho más estas medidas enfocadas en "mejorar el poder adquisitivo" de los franceses. La candidata habla de dar ventajas fiscales a las madres solteras y abolir los impuestos directos a la herencia para familias de bajos ingresos y de clase media. Coinciden además en equilibrar el ecologismo y la apuesta por la reindustrialización de Francia, al tiempo que buscan 'revitalizar' el mundo rural.

Manu Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, explica a 20minutos que "en el 2017 te diría que es imposible pero ahora te digo que puede pasar". En sus palabras, la clave de su resultado y de sus proyecciones es que "ha conseguido voto obrero, bastante voto proveniente de la izquierda más extrema y sobre todo del mundo rural". Eso es lo que provoca que ahora pueda pescar entre quienes en primera vuelta buscaron a Mélenchon.

La dicotomía que se da entre Macron y Le Pen es entre ganadores de la globalización frente a perdedores de la globalización

"La dicotomía que se da entre Macron y Le Pen es entre ganadores de la globalización frente a perdedores de la globalización", dice Mostaza, y sobre ese esquema "Le Pen está más cerca que nunca de ganar, más cerca de lo que estuvo por ejemplo su padre". Su victoria, al fin y al cabo, es para Mostaza "un escenario posible". Y retoma la comparación entre 2017 y 2022. "Hace cinco años me hubiera jugado lo que fuera a que no ganaba, ahora ya no me jugaría demasiado, pero creo que va a ganar Macron".

Por su parte, Guillermo Iñiguez, analista político y máster en Derecho Europeo por la London School of Economics sostiene que "Macron lo tiene mucho más difícil de lo que parece frente a Le Pen, y necesita tener gestos políticos hacia los votantes que quiere atraer. Ya no le vale decir 'que viene Le Pen' como hace cinco años". Para Iñiguez, "el discurso que dio Le Pen tras la noche electoral es de muy modelos antagonistas pero no le compensa hacer ahora un giro a la derecha".

En palabras del analista, de cara al 24 de abril Le Pen "va a tener que apelar a un votante que no está a su derecha porque ahí ya no hay suficiente nicho, Zemmour se quedó en el 7%". En todo caso, la candidata "juega con la ventaja de que tiene una agenda muy marcada que es, entre comillas, incluso feminista". Con ella apela a los votantes de forma bastante transversal: voto rural, de ciudades pequeñas, cala entre los jóvenes y es capaz de que la gente de mediana edad también la elija.

Va a haber un votante de Mélenchon que vote a Macron por cordón sanitario mientras que otra parte irá a Le Pen por cuestiones de clase

Así, ese 22% que votó por Francia Insumisa "es el que va a decidir las elecciones". Y entre ellos, sostiene Iñiguez, "va a haber un votante que vote a Macron por cordón sanitario [a la extrema derecha] mientras que otra parte irá a Le Pen por cuestiones de clase". La tercera pata es para esos electores insumisos "que todavía están en la abstención y que aún tienen que decantarse". En este sentido, "las reivindicaciones de Le Pen le suenan mejor al francés medio ahora mismo y por eso Macron necesita tener gestos de verdad hacia la izquierda". La realidad es que parece que si a Le Pen se le ha puesto alguna vez cara de posible presidenta de Francia, esa vez es 2022. Es un ahora o nunca para ella.