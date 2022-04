Pamela Anderson debuta interpretando a Roxie Hart en la nueva temporada del musical 'Chicago'

Pamela Anderson vuelve a los focos y lo hace de la mejor manera. La actriz de 54 años debuta en Brodway el martes 12 de abril con el musical Chicago bajo el personaje de la flamante Roxie Hart.

Así lo comentó en la entrevista que ofreció para CNN. "Simplemente, me lancé a los ensayos. Y eran seis, siete, quizás ocho horas al día. Estaba haciendo cuatro horas de baile, una hora de voz, dos horas de actuación... Luego vine a Nueva York y me metí de lleno en esto con David Bushman y el director", comentó la actriz sobre su preparación para el musical.

La canadiense contó que hace once años le habían ofrecido este papel, pero que no pudo aceptarlo porque tenía que cuidar de sus hijos: "Ni siquiera podía imaginar que eso era algo que yo podía hacer. Especialmente con niños pequeños. Mis hijos eran adolescentes en ese momento".

Pamela Anderson es una actriz que cuenta con una larga trayectoria profesional. Debutó en la serie Un chapuzas en casa de ABC, pero no fue hasta 1992, con su papel como CJ Parker en Los vigilantes de la playa, cuando se convirtió en una intérprete de renombre.

Aunque hablando de tablas, esta es su primera vez. "Voy a estar tan nerviosa", confesó la actriz. "Pero también me encanta estar en vivo. He estado hablando un poco en público en Oxford y Cambridge sobre el veganismo y cosas así... así que creo que realmente me va a encantar".

La ex chica Playboy aseguró para CNN que este proyecto puede llegar a ser "el comienzo de algo realmente interesante" para ella.

Además, confesó que actualmente se siente "respetada y honrada", algo que nunca antes la actriz había sentido. "Siempre supe, incluso cuando era una niña, que yo iba a hacer algo que iba a ser inesperado... no para demostrar que la gente estaba equivocada, sino solo para demostrarme a mí misma que era capaz de hacer algo grandioso".