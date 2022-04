El Bo Viatge 2022 registra en tres mesos més de 20.700 reserves per a viatjar fins a maig

Així ho ha concretat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que ha presidit aquest dilluns la reunió de la Comissió de seguiment del Bo Viatge al costat de les principals associacions autonòmiques d'allotjament turístic i agències de viatge, informa la Generalitat.

Durant aquest primer període del programa Viatgem Comunitat Valenciana s'han inscrit un total de 71.629 usuaris i s'han distribuït ja 30.500 bons, xifra que cada quinze dies s'incrementa amb nous enviaments.

Els sol·licitants del bo poden triar entre una cobertura del 50% d'una estada curta, amb un mínim de dos nits consecutives, o un descompte del 60% en una estada llarga amb un mínim de cinc nits consecutives. Prop del 88% de les reserves que s'han realitzat a través del programa corresponen a reserves per a curta estada.

Aquesta nova edició del Bo Viatge compta amb un pressupost inicial de 15 milions d'euros i la previsió que puguen beneficiar-se 100.000 usuaris. "Aquest programa ha contribuït a impulsar el turisme dels valencians per la Comunitat durant aquests primers mesos de l'any i també està ajudant a dinamitzar el sector durant aquestes vacances de Pasqua", ha ressaltat Colomer.

De fet, mitjançant aquesta convocatòria, només per a Pasqua s'han registrat prop de 4.500 reserves en allotjaments de la Comunitat Valenciana, que reforcen l'alta ocupació de Setmana Santa. Les prop de 4.500 reserves que s'esperen finalment aconseguir suposen unes 50.000 pernoctacions addicionals a la Comunitat per a aquesta Setmana Santa.

En concret, a través del programa s'han registrat de moment un total de 4.130 reserves en allotjaments turístics de la Comunitat per a Setmana Santa. Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.676 reserves, a Castelló 993 i a València 461. Les destinacions més sol·licitades per a aquests dies són Benidorm, Calp, Peníscola, Altea, València, Elx, Dénia, Morella, Finestrat i Alacant.

MÉS DE MIL EMPRESES ADHERIDES

En l'actualitat, el programa compta amb 1.040 empreses adherides: 463 de la província d'Alacant, 207 de Castelló i 370 de València. Van des d'agències de viatges a hotels, blocs o conjunts d'apartaments turístics, càmpings, allotjaments rurals i gestores d'habitatges d'ús turístic, totes inscrites en el registre autonòmic.

A més d'allotjament, els usuaris del Bo Viatgem CV poden contractar experiències turístiques culturals, de naturalesa, de turisme actiu o gastronòmiques per a fer més completa l'estada.