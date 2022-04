Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, ya ha digerido su triunfo en el Congreso de los Diputados cuando se desplaza de nuevo a Madrid para pasar una mañana con 20minutos.

Durante cuatro horas, esta 'madre coraje' habla de su hija, de sus sentimientos y de su lucha "para hacer justicia a Marta". Un camino que ha desembocado en la Cámara Baja, donde el pasado 29 de marzo salía adelante la modificación del artículo 140 del Código Penal, ampliando la prisión permanente revisable al reo que "hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero", o cuando "el autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato". Mientras el PSOE votó a favor (en un giro inesperado de su ideario, ya que llegó a propugnar derogarla), Podemos votó en contra de ampliar la PPR a estos dos supuestos.

El juicio de su hija comenzará el 13 de junio, ¿sabe que es posible que la reforma legal que pide no llegue a tiempo para usted, verdad?

Si los diputados quieren, podemos llegar. Solo tienen que hacerlo por el procedimiento de urgencia.

¿Ampliar la prisión permanente revisable a los supuestos que usted pide es justicia o es venganza?

Estoy haciendo justicia para que no haya ninguna [víctima] más. Para que mi hija sea la última. Esto no es venganza, venganza sería ir a por la madre. Su madre sabe más de lo que cuenta, y calla.

El asesino confeso de Marta Calvo, de su hija, permanece sin revelar el paradero del cadáver y asegura que la descuartizó, pero que no la mató.

Creo que se cae por su propio peso que una persona que esconde el cuerpo lo esconde por algo. Dice que no la mató, que se la encontró muerta después de mantener relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué no llamó al 112? Si tú no la has matado, ¿por qué no dices dónde está?

¿Por qué cree que no lo dice?

No dice dónde está el cuerpo porque si lo dice ese cuerpo hablaría. Marta está muerta porque la puso de coca hasta arriba. Les ponía grandes cantidades de droga en la vagina, eso no es que lo esnifes, es que va directamente a la sangre y es letal.

Usted no cree que la descuartizara, ¿me equivoco?

No le dio tiempo. La llevó donde están las otras, por eso no dice dónde está el cuerpo, porque hay más. En esa fosa hay más mujeres, tengo ese presentimiento.

¿Por qué es tan importante recuperar el cuerpo de su hija?

Porque es un episodio que tú no cierras nunca. Creo que necesitas ver para creer. No me van a enseñar el cuerpo, pero sabes que ahí dentro está tu hija.

¿Cuesta creer dos años después que Marta está muerta?

Yo creo que mi hija está muerta pero... enséñamelo. De vez en cuando las fantasías te vienen a la cabeza, pero luego te das cuenta que no. Primero porque te lo dice la Guardia Civil que está muerta, después porque tú como madre lo sientes.

¿Qué hará con los restos de su hija si logra recuperarlos?

A Marta no la voy a enterrar. Mi hija era una persona libre. Vivo en un chalé y quiero plantar algo con un poco de ceniza de mi hija y que ahí crezca algún árbol frutal. Eso es vida. Y mi hija era vida.

Podemos amagó con apoyar la ampliación de la prisión permanente revisable a los supuestos de ocultación del cadáver y reincidencia, pero al final votó en contra. ¿Qué le gustaría poder decirle a Irene Montero?

Quiero poder reunirme con ella. Ver si me puede recibir, si tiene dos minutos. Es que además de ministra y política, es madre. No entiendo que una ministra de Igualdad y madre pueda decir que no. Que pueda decir que esa gente no merece la prisión permanente revisable. Que diga que se pueden reinsertar en la sociedad. No lo puedo entender. Y si es lo que cree y lo que defiende, que lo reinserte ella, en su casa, con sus hijos.

¿Diría que el presunto asesino de su hija tiene más derechos que ella?

Él tiene muchos derechos. Él tiene un derecho a callar, tiene derecho a mentir y la ley le ampara. ¿Qué derechos tengo yo? ¿Qué derechos tiene mi hija? Creo que España quiere leyes más duras. No me entra en la cabeza que no estén de acuerdo con que una persona que esconde un cuerpo tenga más delito. No lo puedo entender. Eso es al revés, debería estar más penado. Tú no dices dónde está el cuerpo, más delito. Es que descuartizar un cuerpo no es cárcel, es una multa.

Estamos hablando de un asesino en serie, ¿es consciente?

Sí, eso es lo que es. Esta persona iba y mataba a gente como te he dicho, poniéndoles grandes cantidades de droga en sus genitales. Él sabía que iban a morir. Son tres muertes y ocho tentativas que sepamos.

Jorge Ignacio Palma, que así se llama la persona que está en prisión provisional, tenía antecedentes penales por tráfico de drogas pero no por asesinato.

Si esa jueza en vez de dejarlo libre bajo fianza lo hubiera encarcelado o devuelto a su país, porque no tenía papeles, esas tres chicas estarían vivas.

¿Y ahora hay sospechas de que haya hecho lo mismo en su país natal?

Sí, la televisión de allí está intentando abrir también una investigación en Colombia porque pueden pensar, creen que antes de venir aquí a España pudiera haber hecho lo mismo allí.

¿Se puede perdonar al hombre que ha confesado haber descuartizado a su hija?

No sé si esto tiene perdón, querría pero no lo sé. Tú puedes perdonar a alguien que ha hecho un daño sin querer. Tienes que perdonarlo porque esa persona le ha hecho daño sin quererlo. Pero esta persona sabía en cada momento lo que estaba haciendo.

Y a pesar de saber eso, ha pedido verle en prisión. ¿Para qué?

Sí, lo he pedido, pero se ha negado a verme. No es capaz de mirarme a la cara. Sabe que le he jodido la vida. Su peor error ha sido hacerle daño a mi hija. Pero la Guardia Civil me decía que no, que no fuera a la cárcel, que él se va a quedar igual y que yo no iba a remontar.

¿Marta Calvo es una víctima de violencia machista?

Sin ninguna duda, este es un caso de violencia de género con todas las letras, digan lo que digan.