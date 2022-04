Paz Padilla reflexiona sobre su pasado en 'Sálvame': "Era un soldado, siempre lo he dicho, me ponía el traje de presentadora"

A pesar de su despido de Mediaset, Paz Padilla no ha dejado de salir en los medios. Desde su último programa en Sálvame el pasado 20 de enero, la humorista ha acudido a distintos espacios en canales como TV3. Y, este fin de semana, ha vuelto a ser invitada a otro formato: Cinco tenedores, el programa de cocina de Miki Nadal y Juanma Castaño.

La actriz cocinó en pareja junto al periodista deportivo, y allí aprovecharon para hablar. Y, como no podía ser de otra forma, Sálvame también salió en la charla.

"Aunque he trabajado muchos años en un programa de corazón, no me interesaba la vida de la gente", comentó la gaditana. "No te ha quedado otra que ser catedrática de eso", le dijo Juanma Castaño.

"Era un soldado, siempre lo he dicho. Trabajaba donde tenía que trabajar. Si mañana me ponían en otro programa, aprendería de fútbol o de lo que fuera", alegó Paz Padilla. En ese momento, el ganador de MasterChef Celebrty 6 le preguntó si fue feliz en el programa del corazón, cuestión que ella evitó contestar.

"Nosotros somos profesionales de esto. Soy actriz y presentadora", respondió. "Evidentemente, hacemos un personaje, no que yo fuera personaje, pero sí que me ponía el traje de presentadora".

El presentador continuó ahondando en Sálvame. "De vez en cuando os veo y digo que no pueden ser verdad muchas cosas", opinó. "Veo que acaba la gente llorando o hecha polvo y digo: '¿Cómo pueden volver al día siguiente?'. Yo a donde estoy incómodo no vuelvo, por mucho que me paguen".

Paz Padilla, cambiando de tema para no contestar si eso le había sucedido a ella, zanjó el tema centrándose en su felicidad: "Estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz".