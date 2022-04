La Generalitat i l'Ajuntament de València col·laboraran en la celebració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, l'alcalde de València, Joan Ribó, i el comissari de la celebració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Joan Sifre, han mantingut aquest dilluns una trobada on han abordat l'organització d'activitats conjuntes per aquesta efemèride, han informat les dos administracions en sengles comunicats.

Pérez Garijo ha assenyalat que posar en valor l'autogovern "és fonamental" i ha destacat que els ajuntaments "juguen un paper fonamental, com ja ho van fer per a l'aprovació de l'Estatut", i ha agraït a l'alcalde de València "la seua voluntat de sumar-se a aquesta important commemoració organitzant activitats des del consistori".

Per la seua banda, Joan Ribó ha anunciat que promourà per al pròxim Ple una moció conjunta "amb els grups municipals dels partits democràtics de l'Ajuntament" per a celebrar el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia i posar en valor allò que ha suposat per al desenvolupament de l'autogovern de la nostra autonomia".

Ribó ha manifestat el suport de l'Ajuntament per a "congratular-nos i aprofundir en l'autogovern, així com en les reivindicacions del poble valencià", i ha celebrat l'elecció de l'ex-secretari general de CCOO-PV com a comissari general de la commemoració, "per la seua capacitat de diàleg i implicació en favor dels drets i les llibertats de les persones".