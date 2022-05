Quién es Rosa Linn, representante de Armenia en Eurovisión 2022

Esta semana comienzan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, el Festival de la Canción que este año se celebrará en el Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín, y en el que participarán un total de 41 países.

Concretamente, los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Una canción con la que encontró la paz interior

Rosa Linn será la encargada de representar a Armenia en Eurovisión con la canción Snap, que para ella fue una manera de encontrar su paz interior. "Creo que todos hemos estado en un punto crítico, donde parecía que no había salida y que el mundo entero se estaba desmoronando a tu alrededor", explica la artista

Es en ese momento, recuerda, cuando empiezas a cuestionar, "incluso a ti mismo". "He estado ahí. Y de lo que me di cuenta fue que tenía la fuerza para dar forma a mi realidad: solo me costó salir de mi propio camino y encontrar la paz interior". Por eso escribió las letras de Snap, como "una forma de terapia y espero que pueda serlo para otras personas que también están pasando por momentos difíciles", añade la cantante.