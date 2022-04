Anabel Pantoja reacciona a los rumores que la relacionan con Isaac Torres: "Las películas que se monta la gente"

A pocos días de que ponga rumbo a Honduras para volver a concursar en Supervivientes 2022, parece que Anabel Pantoja tiene aún muchos asuntos pendientes en España. Y es que sus encuentros con Omar Sánchez, su expareja, están siendo muy comentados.

Al parecer, el canario, que concursó en la pasada edición, la está ayudando a prepararse, pues ambos siguen manteniendo muy buena relación. Sin embargo, hay otro chico con el que se la está relacionando: Isaac Torres, exparticipante de La isla de las tentaciones 3 y padre del hijo que espera Lucía Sánchez.

El joven, al que también llaman Lobo, dejó caer en Baila conmigo, programa de Nagore Robles en Cuatro, que había tenido tonteo con Anabel.

"Me decía que un día tenía que ir a verla a su casa [en Arguineguín, Gran Canaria]. Tiene una piscina de locos, me ha invitado y claro que sí [iría]", reveló el catalán. "Nos conocimos en las Palmas de Gran Canaria. Yo me quedé loco, porque estaba dentro de un coche y vino corriendo a llamarme a través del cristal. Me dijo: 'Ay, es que me encantaste en el programa'".

Por su parte, Mayka Rivera, que también participa en Baila conmigo, aseguró que él le había contado que Anabel le comentaba las historias con emojis de fuego, como ligando con él: "Eran amigos y él no quería nada con ella, pero ella puede ser que sí lo intentara".

Tal y como contó Nuria Marín este fin de semana en Socialité, la versión de la nueva concursante de Supervivientes coincide con la de Isaac. "He sido fan de su edición. Hace un año o dos le conocí en una gasolinera de la isla y le pedí foto como friki fan con Omar al lado", le reveló a la presentadora.

"Nos seguimos en redes, él me preguntó por el tema de mi padre, yo a él por su paternidad. Él no ha dicho eso en el programa, pero bueno ya, yo es que la cabeza la tengo en Pamplona [donde está ingresado su padre] y de ahí a Honduras", añadió.

"Muy guapo, muy buena gente, pero nada más. Que por tres mensajes y un comentario no veas las películas que se monta la gente", criticó Anabel Pantoja, dejando claro que cree que Isaac Torres lo que quiere es cebar el tema para ganar fama.