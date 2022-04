La Policia de la Generalitat inicia en la Serra d'Irta (Castelló) les rutes de vigilància contra incendis forestals

La Policia de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns en la Serra d'Irta (Peníscola) les rutes de vigilància preventiva en les zones recreatives i parcs naturals de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'evitar els incendis forestals, dins del Pla de Vigilància dissuasòria i mesures especials per a Setmana Santa i Pasqua. El dispositiu estarà en marxa fins al 25 d'abril i en ell participaran 150 patrulles.

Els agents han realitzat un recorregut per les zones més concorregudes d'aquest paratge natural, la ruta de l'ermita de Sant Antoni i la de la costa, per a supervisar que es fa un bon ús del foc i evitar que s'encenguen flames que puguen provocar un incendi, al mateix temps que han informat i conscienciat a la població d'una sèrie de mesures per a protegir el medi natural.

"Entre les principals precaucions que s'han de prendre estan la de no fer foc fora de les zones habilitades per a tal fi, i també insistim molt a recordar que la brossa ha de tirar-se als contenidors perquè un vidre o una punta de cigarret mal apagada poden provocar un incendi forestal", ha explicat un dels agents de servici en la ruta.

Aquest operatiu policial forma part del dispositiu especial de vigilància i prevenció contra incendis forestals activat per la Generalitat durant la Setmana Santa i la Pasqua. Compta amb més de 600 professionals diaris entre personal tècnic del Centre de Coordinació d'Emergències, el Servici de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, personal tècnic forestal, agents mediambientals i personal en els observatoris fixos, unitats de prevenció i centrals de prevenció d'incendis.

A més, la Sala del telèfon únic d'emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana ha incrementat el seu personal en un 9 per cent durant aquestes setmanes.

Peníscola és una de les destinacions favorites de les comunitats autònomes de Madrid i, per la seua proximitat, de Catalunya, on ha sigut dia festiu, per la qual cosa la major part dels excursionistes que gaudien del paratge natural de la Serra d'Irta procedien de les províncies catalanes confrontants.

En aquest període, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica prohibeix realitzar cremes de restes agrícoles, encara que estiguen autoritzades pel pla local de cremes o de fer fogueres en els terrenys forestals o a menys de 500 metres d'aquest. Es pot conéixer el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals en la web del 112.